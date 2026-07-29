Montenegro e Carneiro reúnem-se para falar sobre polémicas com Luís Neves
O primeiro-ministro e o secretário-geral do PS reúnem-se hoje à tarde em São Bento sobre as polémicas em torno do ministro da Administração Interna.
O primeiro-ministro e o secretário-geral do PS reúnem-se hoje à tarde em São Bento sobre as polémicas em torno do ministro da Administração Interna, adiantou à Lusa fonte socialista, sem indicar uma hora.
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Esta reunião, que decorrerá na residência oficial do primeiro-ministro, foi pedida pelo líder do PS, José Luís Carneiro, que disse, na terça-feira, querer ouvir de Luís Montenegro “esclarecimentos sobre todos os factos” a envolver o ministro da Administração Interna, Luís Neves.
“Em função desses esclarecimentos, tomarei uma decisão de transmitir ao primeiro-ministro aquela que é a posição do PS”, disse ainda.
A realização hoje desta reunião foi avançada pelo canal de televisão Now.
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