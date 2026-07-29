Município de Coimbra adjudica refeições escolares por seis milhões de euros

O Executivo municipal de Coimbra deverá adjudicar, esta quinta-feira, o fornecimento de refeições escolares ao consórcio constituído pela Indústria e Comércio Alimentar (ICA) e pela Nordigal, por cerca de seis milhões de euros anuais.

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Com uma duração inicial de 12 meses, o contrato para fornecimento de refeições aos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública de Coimbra poderá ser renovado por mais dois anos, perfazendo um custo total na ordem dos 18 milhões de euros, de acordo com a proposta de adjudicação a que o ECO/Local Online teve acesso.

Após aprovação na reunião do Executivo desta quinta-feira, a adjudicação deste contrato ainda será sujeita a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, lê-se no mesmo documento.

O município liderado por Ana Abrunhosa prevê que entre depois em vigor a 1 de setembro deste ano.

O Executivo deverá ainda aprovar um apoio financeiro de 60 mil euros à Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC) para o ano de 2026. De acordo com a autarquia, esta é uma associação sem fins lucrativos que se dedica à “promoção”, dinamização económica e valorização do comércio local da Baixa da cidade.