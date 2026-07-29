Banca

“Novobanco vai ficar mais forte com António Horta Osório”, diz Miguel Maya

Entrada do banqueiro para o lugar de vice-chairman do Novobanco vai "obrigar o BCP a correr ainda mais".

O regresso de António Horta Osório, com uma longa e bem-sucedida carreira no setor financeiro nacional e internacional, para a administração do Novobanco, não deixa a concorrência indiferente. No entender de Miguel Maya, CEO do maior banco privado nacional, esta contratação vai constituir mais um desafio para o BCP.

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O Doutor António Horta Osório é um banqueiro extraordinário, com um currículo excecional”, começou Maya por dizer, falando na apresentação dos resultados semestrais do BCP, nesta quarta-feira. A consequência? “O Novobanco vai estar ainda mais forte, vai obrigar-nos a ser ainda melhores, vai obrigar o BCP a correr ainda mais”, acrescentou.

O Novobanco vai estar ainda mais forte, vai obrigar-nos a ser ainda melhores, vai obrigar o BCP a correr ainda mais

Miguel Maya

CEO do BCP

Segundo avançou na semana passada o Jornal Económico, o CEO do BPCE (novo dono do Novobanco), Nicolas Namias, convidou o ex-presidente do Lloyds Bank para o conselho de administração do Novobanco, onde deverá ocupar o cargo de vice-chairman.

Na remodelação em curso, o lugar de chairman será do próprio Namias, enquanto Mark Bourke continuará a ser o CEO do banco, como até aqui, nos últimos anos.

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“Novobanco vai ficar mais forte com António Horta Osório”, diz Miguel Maya

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