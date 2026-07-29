Banca

“O Estado decidirá se quer ter uma participação no BCP”, diz Miguel Maya

Miguel Maya salienta que "não somos nós que escolhemos os acionistas, eles é que escolhem o banco".

Há ainda muito por saber no anunciado, mas pouco detalhado, fundo soberano português, nomeadamente as empresas nas quais vai ter participações. Tendo em atenção que tem sido noticiado que a Fosun pode estar de saída do capital do BCP, faria sentido uma entrada do Estado? Para Miguel Maya, esse não é tema da gestão, que tem de se preocupar é em ser, agora e no futuro, “profissional”.

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O Estado decidirá se o BCP é estratégico, se quer ter uma participação

Miguel Maya

CEO do BCP

“Esse é um tema dos acionistas, não é da gestão, e é de certa forma um comentário político, e o BCP não faz comentários políticos”, afirmou Maya na conferência de imprensa de apresentação dos resultados semestrais do banco, esta quarta-feira. Questionado diretamente sobre a possível entrada do fundo soberano no BCP, o CEO diz que isso cabe ao Estado decidir. “O Estado decidirá se o BCP é estratégico, se quer ter uma participação”, afirmou.

“O Estado tomará a sua decisão. O que eu posso garantir é que a gestão do BCP vai permanecer muitíssimo profissional, alinhada com o que é o core dos acionistas privados“, acrescentou.

A chinesa Fosun é a maior acionista do BCP, com cerca de 20% do capital.

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