“O Estado decidirá se quer ter uma participação no BCP”, diz Miguel Maya

Há ainda muito por saber no anunciado, mas pouco detalhado, fundo soberano português, nomeadamente as empresas nas quais vai ter participações. Tendo em atenção que tem sido noticiado que a Fosun pode estar de saída do capital do BCP, faria sentido uma entrada do Estado? Para Miguel Maya, esse não é tema da gestão, que tem de se preocupar é em ser, agora e no futuro, “profissional”.

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O Estado decidirá se o BCP é estratégico, se quer ter uma participação Miguel Maya CEO do BCP

“Esse é um tema dos acionistas, não é da gestão, e é de certa forma um comentário político, e o BCP não faz comentários políticos”, afirmou Maya na conferência de imprensa de apresentação dos resultados semestrais do banco, esta quarta-feira. Questionado diretamente sobre a possível entrada do fundo soberano no BCP, o CEO diz que isso cabe ao Estado decidir. “O Estado decidirá se o BCP é estratégico, se quer ter uma participação”, afirmou.

“O Estado tomará a sua decisão. O que eu posso garantir é que a gestão do BCP vai permanecer muitíssimo profissional, alinhada com o que é o core dos acionistas privados“, acrescentou.

A chinesa Fosun é a maior acionista do BCP, com cerca de 20% do capital.