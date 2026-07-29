Os oito eixos da defesa de Luís Neves: do atrelado à descrição da sua carreira

⚡ ECO Fast Luís Neves, ministro da Administração Interna, defendeu a sua permanência no governo e a sua honra durante uma conferência de imprensa, rejeitando qualquer intenção de demissão.

O ministro abordou questões sobre a sua atuação na Polícia Judiciária, esclarecendo que as decisões tomadas foram baseadas em boa gestão e que não houve irregularidades nas suas propriedades em Odemira.

Neves enfatizou a sua longa carreira na PJ como um argumento de legitimidade, destacando os avanços na instituição e a sua dedicação ao combate ao crime organizado.

Quase uma hora de conferência de imprensa serviu a Luís Neves para responder às suspeitas que recaem sobre a sua atuação enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária e atual ministro da Administração Interna. Mais do que uma resposta às notícias dos últimos dias, o governante procurou construir uma narrativa assente em oito grandes eixos.

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1. “Nunca tive medo”: a defesa da honra e da permanência no Governo

Luís Neves fez questão de abrir a conferência de imprensa sem falar de atrelados, declarações de rendimentos ou piscinas. Num registo marcadamente pessoal, afirmou que nunca ponderou abandonar funções e que não se deixaria condicionar pela pressão política ou mediática gerada pelas notícias dos últimos dias.

“Nunca tive medo. Nunca me escondi. Não era agora que o faria”, declarou, acrescentando que não lhe passou pela cabeça apresentar a demissão. “Nunca coloquei na minha cabeça qualquer pedido de demissão. Sinto-me perfeitamente apoiado pelo primeiro-ministro e pelos meus colegas do Governo”, afirmou, procurando transmitir a ideia de que continua a beneficiar da confiança política de Luís Montenegro.

Mais do que responder às críticas da oposição, Luís Neves quis deixar uma mensagem de autoridade. Defendeu que mantém todas as condições para continuar a exercer funções e recusou a ideia de que as suspeitas levantadas beliscam a sua legitimidade. “Sinto-me perfeitamente legitimado e empoderado para exercer as funções de ministro da Administração Interna”, afirmou, frisando que não se sente diminuído nem política nem institucionalmente.

Ao mesmo tempo, garantiu que estas explicações representam um exercício de responsabilidade perante os portugueses. Disse que comparecia para “esclarecer todos os factos” e assegurar que não deixaria “qualquer dúvida por responder”. A escolha destas primeiras palavras não foi inocente: antes de entrar nos diferentes casos, Luís Neves procurou afirmar que continuava a ser o mesmo responsável público que, ao longo de mais de três décadas na Polícia Judiciária, nunca fugiu ao escrutínio nem às decisões difíceis.

2. Atrelado: “Foi um puro ato de boa gestão”

O tema mais sensível foi também o primeiro a ser abordado. Luís Neves rejeitou qualquer associação entre o armazenamento do atrelado apreendido numa operação antidroga e a prática de ilícitos.

“Não foi desviado qualquer bem, não foi comprometida qualquer prova, não foi beneficiado quem quer que fosse e não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga”, afirmou.

O ministro explicou que a decisão de armazenar temporariamente o atrelado num armazém pertencente a João Carvalho resultou de uma proposta apresentada por “um alto quadro da Polícia Judiciária, cuja competência e integridade mereciam então — e continuam a merecer — a minha total confiança”.

Assumindo a responsabilidade, garantiu que “é uma decisão minha”, tomada porque “não havia outra opção”, classificando-a como “um puro ato de boa gestão”, baseado em critérios de “segurança e poupança”.

3. Obras em Odemira: empréstimos, tanque e promessa de regularização

As dúvidas em torno da propriedade que Luís Neves detém em Odemira ocuparam também uma parte significativa do discurso. O ministro procurou responder às notícias sobre a aquisição dos terrenos, as obras realizadas na habitação e a construção de uma piscina, rejeitando qualquer irregularidade na origem do património ou no financiamento das intervenções.

Começou por explicar que cerca de dois terços da propriedade pertencem à família há várias décadas e que o restante terço foi adquirido já em 2025. Garantiu que todas as compras foram efetuadas “a preços de mercado”, recusando a ideia de que tenha beneficiado de qualquer tratamento privilegiado. “Nenhum terreno foi adquirido a preço de saldo, como maldosamente se insinuou”, afirmou.

Acrescentou que o investimento foi suportado através de crédito bancário e dos rendimentos do agregado familiar. “O meu único rendimento foi sempre o do meu trabalho e da minha mulher”, assegurou, frisando que nunca teve outras fontes de rendimento ou património oculto.

Quanto às obras, Luís Neves descreveu-as como intervenções de reduzida dimensão, realizadas ao longo do tempo e, em muitos casos, executadas por si próprio e pelo filho, “quase sempre aos fins de semana”. Procurou assim afastar a ideia de uma obra de grande envergadura ou de um investimento incompatível com os seus rendimentos.

O ponto mais sensível foi, contudo, a piscina. Segundo explicou, o projeto inicial previa apenas a construção de um tanque de apoio à propriedade, estrutura que, garante, foi efetivamente executada.

“Foi pedido para se construir um tanque, que foi devidamente construído, mas acabou por se transformar numa chamada piscina média familiar”, afirmou, sublinhando que essa alteração ocorreu “contra a minha vontade inicial”.

Admitiu não ter solicitado qualquer licenciamento, justificando que considerou tratar-se de mudanças “de pouca monta” e assegurou que desconhecia que o terreno se encontrava inserido numa área protegida.

Perante a polémica, o ministro revelou já ter solicitado, “com humildade”, uma reunião urgente com a Câmara Municipal de Odemira para esclarecer a situação e promover a regularização de tudo o que venha a revelar-se necessário. “Se algo tiver de ser regularizado, sê-lo-á com toda a tranquilidade, no escrupuloso cumprimento da lei”, afirmou, acrescentando ainda que a estrutura voltará à configuração inicialmente prevista: “Será um tanque novamente”.

4. Construbarcelos: “Não favoreci João Carvalho”

Uma parte substancial da conferência foi dedicada à relação com o empreiteiro João Carvalho. “Não favoreci João Carvalho. Não favoreci a ConstruBarcelos. Não recebi qualquer benefício”, repetiu.

Para sustentar essa posição apresentou vários números. Segundo explicou, a empresa já trabalhava para a Polícia Judiciária antes de ambos se conhecerem e representou apenas cerca de 8% do valor total das empreitadas adjudicadas entre 2019 e 2025. Depois de iniciada a relação de amizade, esse peso baixou para cerca de 4%, correspondendo sobretudo a trabalhos complementares em obras já em execução.

Luís Neves recordou ainda que o diretor nacional da PJ não participa nas fases técnicas da contratação pública, limitando-se a intervir depois de concluídos os pareceres e procedimentos jurídicos.

5. Declarações de património: segurança acima de tudo

Sobre as declarações patrimoniais, Luís Neves distinguiu a atuação do Tribunal Constitucional da Entidade para a Transparência. Garantiu que, enquanto diretor nacional da PJ, “nunca me foi entregue qualquer notificação” para apresentar declarações de rendimentos.

Relativamente à Entidade para a Transparência, explicou que apresentou um parecer defendendo que o regime não deveria aplicar-se aos dirigentes da PJ nos mesmos moldes das restantes entidades públicas, invocando razões de segurança. “No meu caso em particular, que estive sob proteção (…), era um risco enorme prestar certo tipo de informações pessoais”, afirmou.

Negou qualquer intenção de ocultar património: “Não quero, nunca quis, esconder nenhum património”, acrescentando que a omissão da empresa da mulher foi corrigida através de uma declaração de substituição, apresentada antes de o caso se tornar público.

6. O legado na Polícia Judiciária

A meio da conferência de imprensa, Luís Neves afastou-se das perguntas sobre os casos concretos para fazer um balanço dos oito anos em que liderou a PJ.

O ministro recordou que assumiu a direção nacional da PJ em 2018, numa altura em que, segundo descreveu, a instituição atravessava um período particularmente difícil. “Encontrei uma Polícia Judiciária profundamente fragilizada”, afirmou, apontando a falta de inspetores, o envelhecimento dos quadros, instalações degradadas e limitações ao nível dos meios tecnológicos como alguns dos principais problemas que herdou.

Foi a partir desse diagnóstico que fez um inventário das medidas implementadas durante os seus mandatos. Destacou a contratação de centenas de novos inspetores, especialistas de polícia científica e técnicos superiores, o reforço das carreiras, a melhoria das condições remuneratórias, a renovação da frota automóvel, a requalificação de edifícios e o investimento em equipamentos tecnológicos e laboratoriais.

Referiu ainda a criação de novas valências na investigação criminal, em particular na área da criminalidade informática e da prova digital, defendendo que a Polícia Judiciária está hoje mais preparada para responder aos desafios colocados pelo crime organizado, pela corrupção e pelo cibercrime.

“A Polícia Judiciária nunca esteve tão forte para enfrentar todos os desafios criminais”, afirmou, sustentando que a instituição saiu reforçada dos oito anos em que esteve à frente da direção nacional. Na sua leitura, esse reforço não se traduziu apenas em melhores meios materiais, mas também numa maior capacidade operacional e numa valorização dos recursos humanos.

Luís Neves aproveitou igualmente para recordar alguns dos resultados alcançados pela PJ durante o período em que liderou a instituição, evocando investigações de grande complexidade e o combate à criminalidade organizada. “Prendi milhares de bandidos”, afirmou, lembrando que dedicou mais de três décadas da sua vida ao combate ao crime e que, por causa desse percurso, viveu durante anos sob medidas especiais de proteção.

“Estive sob proteção e segurança e sob ameaças das máfias da pior espécie”, acrescentou, numa referência ao risco pessoal que diz ter assumido ao longo da carreira.

7. “Nunca fui um homem de papéis”

“Nunca fui um homem de expediente, de papéis. Sempre confiei nos profissionais competentes da estrutura para assegurar os procedimentos.” Com esta afirmação, Luís Neves explicou a forma como exerceu funções enquanto diretor nacional da PJ, assumindo que privilegiou a capacidade de decisão e a resolução de problemas, deixando os procedimentos administrativos para os serviços especializados.

Ao mesmo tempo, reconheceu que essa forma de trabalhar “possa ter levado a decisões que, vistas a esta distância, deveriam ter sido evitadas”.

8. O currículo como principal argumento

A conferência de imprensa terminou praticamente como começou: com Luís Neves a falar menos dos casos concretos e mais de si próprio. O ministro regressou repetidamente ao percurso de mais de três décadas ao serviço da PJ, procurando fazer da sua história profissional o principal argumento em defesa da sua integridade.

Ao longo da intervenção, recordou que dedicou a vida ao combate ao crime organizado, ao terrorismo, ao tráfico de droga, à corrupção e à criminalidade violenta. E relembrou as milhares de investigações em que participou, as operações conduzidas pela Polícia Judiciária e o risco pessoal que diz ter assumido durante a carreira.

“Nem sempre acertei, mas estive sempre do lado do bem.” Mais do que negar a possibilidade de ter cometido erros de avaliação ou decisões que hoje reconhece que poderiam ter sido diferentes, Luís Neves procurou estabelecer uma distinção entre errar e agir de forma desonesta.

“Sei muito bem distinguir o bem do mal”, afirmou, sustentando que nunca utilizou os cargos que ocupou para favorecer terceiros ou obter benefícios pessoais.