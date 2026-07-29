Portuguesa Futrifer anuncia joint-venture em Marrocos para manutenção ferroviária

A portuguesa Futrifer e a francesa Vossloh Services France anunciaram a criação de uma empresa conjunta em Marrocos para prestar serviços de manutenção ferroviária, reforçando a internacionalização do grupo e a presença no mercado ferroviário marroquino, em rápida expansão.

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Segundo o comunicado divulgado pelo Grupo Diorama, a aposta surge num contexto de forte investimento ferroviário em Marrocos, cujo Plano Ferroviário 2040 prevê a construção de até 1.300 quilómetros de linhas de alta velocidade.

Neste contexto, a Futrifer, detida em 60% pela alemã Vossloh Switch Systems e em 40% pelo Grupo Diorama, e a francesa Vossloh Services France constituíram, com efeitos a partir de 1 de julho, a empresa “Vossloh Futrifer Services Maroc”, sediada em Casablanca, para prestar serviços de manutenção da rede ferroviária marroquina.

“Esta nova empresa favorece o desenvolvimento de novas experiências noutras geografias, reforçando assim a internacionalização da Futrifer dentro do Grupo Vossloh, no âmbito dos serviços ferroviários”, afirmou o vice-presidente da Futrifer, Joaquim Dias Amaro, citado no comunicado.

A Futrifer, cuja principal unidade industrial se localiza no Tramagal, concelho de Abrantes, é uma das principais empresas portuguesas especializadas na construção, renovação e manutenção de infraestruturas ferroviárias, desenvolvendo atividade em Portugal e em vários mercados internacionais.

A nova empresa vai prestar serviços na rede ferroviária do operador estatal marroquino ONCF e nas redes urbanas de Casablanca e Rabat, incluindo trabalhos em aparelhos de via, soldadura móvel de carris, retificação, fresagem e outras intervenções de manutenção ferroviária.

Numa fase inicial, as operações serão asseguradas por equipas da Futrifer e da Vossloh Services France, que colaboram em França desde 2024. A partir de 2027 está previsto o recrutamento e formação de trabalhadores marroquinos, num processo que visa consolidar a presença da empresa na região e desenvolver competências locais.

A Vossloh participa igualmente numa iniciativa para criar um centro de formação para a indústria ferroviária em Marrocos. “Com a joint venture ‘Vossloh Futrifer Services Maroc’, estamos a reforçar a nossa posição no Norte de África e a promover uma mobilidade sustentável num dos mercados mais dinâmicos do continente”, afirmou o diretor-geral da Vossloh Rail Services, Marcel Taubert.

A Vossloh está presente em Marrocos há várias décadas e, em 2024, obteve uma encomenda para fornecer sistemas de fixação e aparelhos de via destinados à construção da linha ferroviária de alta velocidade entre Casablanca e Marraquexe. A criação da nova empresa permitirá combinar a experiência da Futrifer na manutenção ferroviária com a presença já consolidada da Vossloh naquele mercado.

A Futrifer integra o Grupo Diorama, presidido por Joaquim Dias Amaro, cuja base industrial se concentra maioritariamente na zona industrial do Tramagal, concelho de Abrantes, onde se mantêm instaladas várias empresas do grupo ligadas à construção e manutenção ferroviária, metalomecânica e produção de componentes para infraestruturas ferroviárias.

Com raízes industriais no Tramagal, o grupo emprega atualmente mais de 400 trabalhadores e apontava para um volume de negócios na ordem dos 80 milhões de euros em 2025, segundo informação anteriormente divulgada.

Numa publicação divulgada na rede profissional LinkedIn, o Grupo Diorama descreveu a constituição da empresa em Marrocos como “um marco importante” na expansão internacional da Futrifer, considerando que a operação reforça a presença do grupo “num mercado de elevado potencial”.

A Lusa contactou o Grupo Diorama para obter informação adicional sobre o investimento, a estrutura acionista da nova sociedade, os objetivos comerciais e o impacto da operação na atividade da Futrifer em Portugal, não tendo obtido resposta até ao momento.