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Telefónica elevou a sua previsão de fluxo de caixa operacional após acelerar o seu crescimento em Espanha e no Brasil no segundo trimestre

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O Grupo obteve receitas de 16.392 milhões de euros no primeiro semestre e reduziu a sua dívida para 25.278 milhões de euros, 8,4% a menos do que em junho de 2025.

A Telefónica revisou para cima a sua previsão de crescimento do fluxo de caixa operacional para 2026, após fechar o primeiro semestre do ano com aceleração nos seus principais indicadores financeiros, impulsionada principalmente pelo desempenho das suas operações em Espanha e no Brasil. A empresa confirmou as suas metas financeiras para o ano completo e o dividendo de €0,15 por ação em dinheiro, a ser pago em junho de 2027.

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Entre janeiro e junho, o Grupo obteve receitas de 16.392 milhões de euros, 1,7% a mais do que no ano anterior, e um EBITDA ajustado de 5.768 milhões, com um crescimento de 3,8% a taxas de câmbio reais e de 2,3% a taxas de câmbio constantes.

No primeiro semestre do ano, a empresa também alcançou um lucro líquido ajustado das operações continuadas de 954 milhões de euros e um fluxo de caixa livre das operações continuadas de 944 milhões.

Esses resultados levaram a Telefónica a elevar sua meta de crescimento do fluxo de caixa operacional ajustado após arrendamentos (Fluxo de Caixa Operacional Ajustado após Arrendamentos – CFaO ajustado) de mais de 2% para mais de 3% em moeda constante. Essa revisão representa um aumento de 50% em comparação com a previsão anterior.

Desta forma, a Telefónica mantém ou supera todas as suas metas financeiras para 2026. A empresa prevê um crescimento da receita e do EBITDA ajustado entre 1,5% e 2,5%, investimentos equivalentes a cerca de 12% da receita e fluxo de caixa livre próximo a 3 bilhões de euros.

O presidente da Telefónica, Marc Murtra, destacou que a execução do plano Transform & Grow está a produzir os resultados esperados e apontou o OpCFaL como um dos parâmetros mais relevantes para medir a evolução do negócio principal de uma operadora.

Espanha acelera o crescimento da receita e do lucro.

A Telefónica Espanha foi uma dos principais impulsionadoras da melhoria do Grupo durante o segundo trimestre. O negócio espanhol alcançou receitas de €3,279 bilhões entre abril e junho, um aumento de 2,9%, em comparação com o crescimento de 2% no primeiro trimestre.

O EBITDA ajustado da Espanha aumentou 2,3%, para 1.151 milhões de euros, valor também superior ao aumento de 2% registrado no trimestre anterior.

Isso representa o maior crescimento trimestral de receita da Telefónica Espanha desde o quarto trimestre de 2023 e o maior aumento de EBITDA desde o final de 2019, antes da pandemia.

No primeiro semestre do ano, a operação espanhola aumentou a sua receita em 2,5%, para 6.513 milhões de euros, e o seu EBITDA ajustado em 2,1%, para 2.301 milhões de euros.

Esse desempenho financeiro foi acompanhado por uma forte atividade comercial. A Telefónica España registou doze trimestres consecutivos de novas assinaturas líquidas em seus principais serviços – banda larga fixa, telefonia móvel e televisão – representando três anos completos de crescimento comercial ininterrupto.

A base de assinantes de planos móveis consolidou-se acima de 16 milhões, e o segmento de televisão aproximou-se de quatro milhões de assinantes. A empresa também superou os níveis recordes de portabilidade numérica alcançados no ano anterior durante o primeiro semestre.

A receita média por usuário (ARPU) manteve-se estável em relação ao ano anterior, em € 91,1, enquanto a taxa de cancelamento permaneceu em um nível recorde de baixa, de 0,7%. Considerando as frações de centésimo de ponto percentual, a taxa de cancelamento teria caído ainda mais abaixo desse patamar.

Três extremidades de crescimento

Para o Grupo como um todo, o período entre abril e junho foi o terceiro trimestre consecutivo em que a Telefónica aumentou simultaneamente os seus principais indicadores financeiros, tanto a taxas de câmbio reais como constantes.

As receitas trimestrais aumentaram 3%, atingindo 8,265 mil milhões de euros, enquanto o EBITDA ajustado avançou 6,4%, para 2,933 mil milhões de euros.

O fluxo de caixa operacional ajustado após arrendamentos atingiu € 1.279 milhões no trimestre, um aumento de 6,7%. No primeiro semestre do ano, totalizou € 2.654 milhões, um aumento de 4%.

Por segmento de negócios, a receita residencial cresceu 5,6% entre abril e junho, atingindo € 4,885 bilhões, enquanto a receita comercial avançou 9,5%, para 2,022 mil milhões de euros. A receita de atacado caiu 12,4%, para € 1,358 mil milhões de euros.

O lucro líquido reportado do Grupo foi de 73 milhões, afetado por uma provisão de 265 milhões destinada à reestruturação da Telefónica Alemanha.

No primeiro semestre, o prejuízo líquido reportado diminuiu 75%, para €338 milhões. Esse valor inclui um impacto negativo de mil milhões de euros decorrente da alienação de ativos no Chile.

O Grupo encerrou junho com 299,8 milhões de conexões, um aumento de 5,3%. As conexões de fibra até a residência cresceram 8,3%, atingindo 14,2 milhões.

A Telefónica mantém a sua liderança global em fibra ótica, com 163,7 milhões de unidades imobiliárias cobertas por redes ultrarrápidas, das quais 76,6 milhões correspondem à fibra até a residência (FTTH).

A cobertura 5G chega a 96% da população em Espanha, 99% na Alemanha, 72% no Brasil e 88% no Reino Unido.

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