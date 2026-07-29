Universidade de Aveiro alvo de ataque informático

A Universidade de Aveiro (UA) foi alvo de um ataque informático, tendo sido violadas algumas contas de emails, indicou esta quarta-feira a instituição. Numa nota divulgada na sua página na internet, a UA refere que detetou um acesso indevido aos seus sistemas de informação, que resultou “na exposição de dados pessoais e institucionais”.

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A UA diz que está a apurar a extensão da informação comprometida e a implementar todas as medidas necessárias para mitigar os impactos deste incidente. Contactado pela agência Lusa, o reitor da UA, Artur Soares da Silva, explicou que o ataque aconteceu “há uns dias”, mas só se aperceberam da extensão na terça-feira à tarde.

“Sabemos que houve um crime, houve um acesso indevido à nossa informação. Até à data não nos parece que tenha havido perda de informação. Houve foi cópia de informação e não sabemos a extensão”, disse o reitor.

Artur Silva referiu ainda que houve “um número reduzido” de contas de email que foram violadas, adiantando que as pessoas estão a ser informadas desta situação, porque os seus conteúdos podem ser divulgados. “Eu acho que não foram mandados emails, que foram só copiadas pastas dos emails. Não sabemos se foi tudo, mas sabemos de algumas pastas”, precisou.

O reitor referiu que já foi enviado um email à comunidade académica a alertar para a situação e a apelar à adoção de boas práticas de segurança. “Hoje toda a gente que entrou no sistema de manhã teve que alterar a sua password. Ou seja, obrigámos toda a gente a alterar a sua password“, adiantou.

A UA repudia este ato criminoso, lamentando todos os constrangimentos que dele possam resultar, e diz que a situação foi já reportada às autoridades competentes, estando a ser desenvolvidas todas as diligências necessárias para avaliar e acompanhar a ocorrência.

A Universidade solicita ainda a toda a comunidade académica que esteja atenta a eventuais contactos ou situações anormais que indiciem estar relacionadas com este incidente e, caso detetem alguma situação suspeita, deverão entrar em contacto com o Gabinete de Cibersegurança da instituição.