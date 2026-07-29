Universidade de Coimbra faz parceria com Active Space Technologies para reforçar formação aeroespacial

Uma parceria que visa promover a colaboração em ensino, investigação e desenvolvimento tecnológico no setor aeroespacial, aproximando a academia da indústria de alta tecnologia, é assinada na quinta-feira entre a Universidade de Coimbra (UC) e a Active Space Technologies.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O protocolo, que a UC denomina parceria estratégica, irá reunir a Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC) e a empresa portuguesa especializada no desenvolvimento de soluções de engenharia para os setores do espaço, aeronáutica, defesa e indústria.

O acordo, referiu a UC numa nota enviada à agência Lusa, terá uma duração inicial de três anos e “reforça a estratégia da FCTUC de estreitar a ligação à indústria, contribuindo para a consolidação da nova licenciatura em Engenharia Aeroespacial e para a criação de mais oportunidades de estágio, investigação aplicada e empregabilidade para os seus estudantes”.

A parceria “pretende reforçar a cooperação entre a academia e a indústria, promovendo a formação avançada, a investigação aplicada e o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para os setores aeroespacial e industrial”.

Estabelece, segundo o comunicado, “um quadro de cooperação nas áreas da engenharia aeroespacial, mecânica, eletrotécnica e de computadores, informática, física, materiais, ambiente e gestão industrial, criando novas oportunidades de colaboração entre investigadores, docentes, estudantes e a empresa”.

Prevê, entre outros pontos, a realização de estágios curriculares e de verão, dissertações de mestrado e teses de doutoramento em contexto empresarial, bem como a participação de engenheiros e especialistas da Active Space Technologies em aulas, seminários, workshops e outras atividades da FCTUC.

Contempla ainda “o desenvolvimento conjunto de projetos de investigação e inovação, nacionais e internacionais”, recorrendo às infraestruturas laboratoriais da FCTUC, bem como a prestação de serviços especializados “nas áreas da caracterização de materiais, análise estrutural, simulação, prototipagem e validação de sistemas aeroespaciais”.

A criação de programas de formação executiva, cursos de curta duração e microcredenciais dirigidos aos colaboradores da empresa tecnológica, no intuito de atualizar competências e a transferência de conhecimento entre a universidade e o setor empresarial, está também prevista na parceria.

Através do comunicado lembra-se que esta é a segunda parceria estratégica estabelecida pela FCTUC com empresas do setor aeroespacial no espaço de uma semana, depois do protocolo celebrado com a Critical FlyTech.