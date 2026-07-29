Universidades e organizações reforçam seu compromisso com a educação de pessoas idosas

As diretrizes mais recentes publicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçam a importância de se manter social e cognitivamente ativo durante o envelhecimento. A organização inclui o treinamento e a estimulação cognitiva, bem como a participação em atividades sociais, entre as intervenções que podem ajudar a reduzir ou retardar o risco de declínio cognitivo e demência.

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No contexto dessas diretrizes da OMS, algumas universidades e entidades concluíram o ano letivo com avaliações e formaturas de programas universitários para adultos mais velhos, com foco na aprendizagem ao longo da vida, no bem-estar emocional, na participação ativa e na criação de relacionamentos entre pessoas idosas.

A Associação Espanhola de Programas Universitários para a Terceira Idade (AEPUM) informa no seu site oficial que 54.534 estudantes estão matriculados em programas vinculados às suas 51 universidades associadas. O objetivo da organização é promover o ensino superior para a terceira idade e contribuir para o seu desenvolvimento educacional e cultural.

Entre as instituições parceiras está a Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED), com o seu programa UNED Senior. Essa iniciativa oferece mais de 600 cursos e reúne mais de 10.000 estudantes em todo o país por meio de formatos de aprendizagem presenciais, online e híbridos.

Aqui também se encontra o Centro de Aprendizagem ao Longo da Vida da Universidade de Granada. Fundado em 1994, o centro alia objetivos educacionais com apoio social, visando aprimorar as competências pessoais e sociais dos seus alunos. A Universidade de Granada o descreve como um espaço de aprendizagem, criação de redes de contactos, amizade, participação e vida universitária para adultos mais velhos.

O Programa para Idosos da Universidade de Oviedo (PUMUO), nos seus 25 anos de funcionamento, ultrapassou pela primeira vez a marca de 1.100 matrículas. A universidade apresenta o programa como um ponto de encontro e fórum para idosos interessados ​​em ampliar os seus conhecimentos e permanecer envolvidos na vida universitária.

Paralelamente a esses programas universitários, outras iniciativas levam formação académica a idosos que vivem em instituições de longa permanência ou recebem serviços de assistência domiciliar. Uma dessas iniciativas é a Universidade Sénior da Fundação DomusVi, desenvolvida desde 2021 em colaboração com o Instituto de Aprendizagem ao Longo da Vida da Universidade de Barcelona (IL3-UB). O projeto já formou 528 alunos. Oitenta e seis alunos participaram da cerimónia de formatura mais recente: 43 da nona turma do curso de Humanidades e outros 43 da primeira turma do curso intensivo de Bem-Estar Emocional e Mindfulness.

A OMS define envelhecimento saudável como o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar na velhice. Segundo a organização, essa capacidade inclui a habilidade de aprender, crescer e tomar decisões, construir e manter relacionamentos e contribuir para a sociedade.