Ventura lidera exposição televisiva no semestre, apesar de não ter estado na frente nenhum mês

Com mais notícias, mas uma duração um pouco inferior, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ficou na segunda posição. Durante o semestre, liderou o ranking de fevereiro a junho.

O presidente do Chega, André Ventura, ocupou a primeira posição na exposição mediática durante o primeiro semestre de 2026. Apesar de não ter liderado nenhum dos meses individualmente, protagonizou 781 notícias de 38 horas e 26 minutos de duração. Os dados são do serviço Telenews, da MediaMonitor, do Grupo Marktest.

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Com mais notícias, mas uma duração um pouco inferior, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ficou na segunda posição, intervindo na primeira pessoa em 821 notícias de 37 horas e 46 minutos de duração. Liderou o ranking em cinco dos seis meses — em janeiro a liderança foi de António José Seguro.

O presidente da República assegurou a terceira posição, sendo protagonista de 604 notícias de 32 horas e 43 minutos de duração.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, ficou na quarta posição, com 460 notícias de 19 horas e 22 minutos de duração. Marcelo Rebelo de Sousa, o anterior presidente da república, ocupou a quinta posição, tendo intervindo em 253 notícias de 12 horas e 15 minutos de duração.

Luís Neves — ministro da Administração Interna — , Maria da Graça Carvalho — ministra do Ambiente e Energia –, Rui Borges — treinador do SCP –, Ana Paula Martins — ministra da Saúde — e Francesco Farioli — treinador do FCP — encerraram a lista dos dez nomes.

Também segundo a Marktest, no primeiro semestre, foram 38.150 as notícias emitidas pelos programas regulares de informação da RTP1, SIC e TVI. Maio foi o mês com maior número de peças jornalísticas — 6.733.

As notícias emitidas ao longo do semestre tiveram uma duração total de quase 1.366 horas, uma média diária de 2 horas e 31 minutos por canal. O tempo de emissão noticiosa foi maior em maio, com 235 horas e 37 minutos.

No primeiro semestre de 2026, a RTP1 emitiu mais notícias, com 15.191, e foi também o canal que dedicou mais tempo em grelha a estes programas, com cerca de 536 horas de duração.

O ranking de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor. Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 — Jornal da Tarde, Portugal em Rede e Telejornal –, RTP 2 — Jornal 2–, SIC — Primeiro Jornal e Jornal da Noite –e TVI — TVI Jornal e Jornal Nacional. Esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia.