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Víctor Crespo assume assuntos corporativos e comunicação da JTI Ibéria

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"O meu objetivo é contribuir para uma relação construtiva com instituições, meios de comunicação e outros grupos de interesse", aponta.

Víctor Crespo foi nomeado diretor de Assuntos Corporativos e Comunicação para o cluster ibérico da Japan Tobacco International (JTI). O gestor, que conta com mais de duas décadas na multinacional, assume funções a partir de 1 de agosto, passando a ser responsável pela Península Ibérica, Ilhas Canárias, Andorra e Gibraltar.

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Depois de vários anos a trabalhar noutras geografias, assumir a liderança dos assuntos corporativos e comunicação na Ibéria tem um significado especial para mim, sobretudo pela minha forte ligação a Portugal, onde já tive o privilégio de gerir o negócio. Faço-o numa empresa que mantém um compromisso sólido e duradouro com o mercado ibérico, visível no contributo contínuo para o tecido económico e social local ao longo de décadas”, começa por dizer Víctor Crespo, citado em comunicado.

“O meu objetivo é contribuir para uma relação construtiva com instituições, meios de comunicação e outros grupos de interesse, apoiando-nos na melhor evidência científica disponível“, conclui o profissional, que integra a JTI desde 2001.

A gestão direta e a representação externa e institucional da empresa em Portugal continuam a ser asseguradas por Ana Margarida Cordeiro, corporate affairs & communication lead da JTI no mercado nacional, aponta ainda a empresa.

Ao longo do seu percurso, Víctor Crespo assumiu responsabilidades globais na área comercial e de marketing e, em 2011, assumiu o cargo de country manager de Portugal. Mais tarde, liderou as operações da empresa nas Canárias, Grécia, Chipre e Malta e, desde 2021, era responsável pela equipa global de Inovação e Iniciativas de marketing e vendas.

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