5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira é marcado pela continuação da temporada os resultados do primeiro semestre de 2026, com empresas como a Air France-KLM, REN, Caixa Geral de Depósitos, Apple e Amazon entre os principais destaques. É ainda feito o retrato do desemprego europeu em junho, assim como divulgadas as contas nacionais relativas ao segundo trimestre. É tempo também de Conselho de Ministros e de um estudo sobre o desenvolvimento da economia portuguesa.

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Temporada dos resultados continua

Com a proposta vinculativa pela TAP entregue, o grupo Air France-KLM apresenta esta manhã os resultados do seu primeiro semestre. Durante os primeiros três meses do ano, o grupo franco-neerlandês reduziu o prejuízo operacional, mas reviu em baixa as projeções de capacidade e em alta as de custos. Após o fecho do mercado, é a vez das portuguesas REN e Caixa Geral de Depósitos divulgarem resultados. No mercado europeu, é ainda dia de resultados da Stellantis. Já em Wall Street, é a vez da Apple, Amazon, Mastercard, Live Nation, Reddit, entre outras.

Qual é o retrato do desemprego europeu em junho?

O Eurostat revela esta quinta-feira os dados sobre o desemprego durante o mês de junho ao nível da União Europeia. Nos dados de maio, Portugal mantinha-se abaixo da média da UE. Serão ainda divulgadas as estimativas rápidas preliminares do PIB para os países membros da UE e para a zona euro durante o segundo trimestre de 2026.

INE divulga contas nacionais no segundo trimestre

O Instituto Nacional de Estatística revela esta quinta-feira a sua estimativa rápida para as Contas Nacionais Trimestrais relativas ao trimestre que terminou em junho. Nos primeiros três meses do ano, o rendimento das famílias cresceu mais do que o consumo. São ainda divulgados os dados de julho dos Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores e o Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio em junho.

Prémio Nobel da Economia faz retrato da economia portuguesa

O IDL- Instituto Amaro da Costa, em parceria com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), apresenta um estudo sobre o “Desenvolvimento da Economia Portuguesa”, da autoria de James A. Robinson, Prémio Nobel da Economia em 2024, professor na Universidade de Chicago, e Nuno Palma, professor na Universidade de Manchester.

Montenegro preside Conselho de Ministros

Num momento em que a polémica com Luís Neves, ex-diretor nacional da PJ e atual ministro da Administração Interna, continua a fazer correr muita tinta, Luís Montenegro preside ao Conselho de Ministros desta semana.