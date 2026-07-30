Acionistas da Pharol aprovam João Moreira Rato para assumir presidência

Os acionistas da Pharol aprovaram esta quinta-feira um novo Conselho de Administração, liderado por João Moreira Rato, que irá substituir Luís Palha da Silva, de acordo com um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

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Moreira Rato está ainda sujeito “a autorização por parte do Banco Central Europeu, no contexto do cargo de administração atualmente exercido na Caixa Geral de Depósitos, S.A. que até ao momento não foi formalizado”, indicou a empresa, após uma assembleia-geral (AG) extraordinária.

Além do presidente, foram ainda aprovados os administradores Bernardo Rhodes Sérgio Amado, Rafaela Andrade Reis Figueira e João Ferreira Marques (administrador suplente). Luís Palha de Silva renunciou ao cargo de presidente e mostrou-se indisponível para integrar uma lista candidata na assembleia geral, segundo um comunicado ao mercado, no dia 13 de julho.

Em outra nota, enviada ao mercado, a Pharol indicou um prejuízo de um 970 mil de euros no primeiro semestre deste ano, depois de um lucro de 2,12 milhões em período homólogo. “A ausência de reembolsos fiscais significativos” e o “reconhecimento contabilístico de estimativas relativas a remunerações variáveis anuais e plurianuais previstas nas políticas remuneratórias da Sociedade” justificam a passagem de lucros a prejuízos nos primeiros seis meses do ano.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi negativo em 1,67 milhões de euros, mais que os 940 mil euros negativos de 2025.

“O primeiro semestre de 2026 ficou marcado por desenvolvimentos estratégicos, societários e judiciais que reforçam o posicionamento da Pharol para o futuro”, escreveu Luís Palha da Silva na última prestação de contas ao leme da empresa.

A antiga PT SGPS destaca ainda o “reforço” jurídico no processo Rio Forte “com o reconhecimento judicial da totalidade do crédito reclamado, correspondente ao montante nominal de 897 milhões de euros, mantendo-se a valorização dos instrumentos de dívida em 51,9 milhões de euros”, visto que não existem desenvolvimentos que “justificassem a revisão da estimativa de recuperação”.