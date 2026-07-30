Allianz compra 100% da seguradora Caravela

A Allianz Portugal anunciou esta quinta-feira em cominicado que celebrou um acordo para adquirir 100% da Caravela – Companhia de Seguros S.A. – à Toscafund e outros investidores. Após a conclusão da transação, que permanece sujeita às aprovações regulamentares necessárias por parte da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões – e da Autoridade da Concorrência, estima-se que a quota de mercado da Allianz Portugal aumente 2,3%, consolidando a sua presença no mercado português.

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Depois de vários meses em que a seguradora esteve em processo de venda e em que a italiana Reale esteve na corrida a Allianz confirmou a intenção de adquirir a totalidade do capital da companhia, numa transação que o mercado avalia em cerca de 150 milhões de euros, segundo a Bloomberg.

A operação também beneficia os outros acionistas da Caravela, entre eles o empresário Mário Ferreira, o presidente da companhia Luis Cervantes e as famílias Quintas e Violas, que podem vender as suas partes no mesmo momento. A Toscafund, que tomou posição capital em 2019 através de um aumento de capital de 30 milhões de euros, concretiza a estratégia típica de um fundo de private equity: desenvolver a empresa, aumentar o seu valor e realizar a mais-valia na saída.

Como fica o mercado após a aquisição

Teresa Brantuas , CEO da Allianz Portugal, comentou a aquisição como “um marco importante” para companhia “e um forte sinal da nossa confiança no mercado português”, concluindo que “após a obtenção de todas as aprovações regulamentares necessárias, a nossa prioridade será assegurar uma integração tranquila e continuar a merecer a confiança dos clientes todos os dias”.

Os mediadores de seguros poderão assistir a uma fase de ajustamento. A Allianz dispõe de uma rede consolidada, enquanto a Caravela desenvolveu uma relação muito próxima com mediadores independentes. No lado da bancassurance, apesar de o BPI deter 35% do capital da Allianz em Portugal, o acrescento da Caravela dá-se nos ramos Não Vida, uma vez que não explora o ramo Vida, o favorito de vendas pelos bancos.

Com esta operação, que se prevê finalizada antes do final deste ano – segundo fontes próximas ao negócio -, a Allianz vai ultrapassar os mil milhões de euros de prémios emitidos utilizando números de 2025, reforçando a sua quota de mercado nacional para 6,4%. Nos seguros Não Vida vai passar para 10,8% de mercado, reforçando o 4º lugar no segmento. Em Acidentes de Trabalho passa para o 3º lugar com 15,1% de quota, enquanto em automóvel sobe ao 3º lugar do ranking com 12,3% de mercado, ultrapassando neste segmento a Ageas e a Zurich.

A Caravela foi adquirida em 2014 por investidores portugueses à seguradora francesa Macif numa altura em que a companhia registava 20 milhões de prémios anuais. Desde então a Caravela cresceu 10 vezes em prémios.