Apoio de 20 milhões chega esta semana a quase 60 mil agricultores

O Ministério da Agricultura anunciou esta quinta-feira que vai pagar até ao final desta semana um apoio extraordinário de 20 milhões de euros a cerca de 59 mil agricultores para compensar o aumento dos custos com fertilizantes e outros fatores de produção.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O apoio será atribuído sob a forma de subvenção não reembolsável e destina-se a agricultores com superfícies agrícolas ou animais elegíveis, previamente notificados pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP).

Segundo o Ministério, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas concluirá até 31 de julho a totalidade dos pagamentos. Serão abrangidos 18.689 beneficiários na componente “animais“, que receberão cerca de 6,98 milhões de euros, e 40.708 beneficiários na componente “superfícies”, num montante de aproximadamente 12,94 milhões de euros. No total, serão apoiados 59.397 agricultores.

O apoio faz parte do pacote de medidas anunciado pelo Governo no final de abril para responder aos impactos dos fenómenos meteorológicos adversos e ao aumento dos custos de produção na agricultura. Na altura, o Executivo anunciou 20 milhões de euros para compensar os sistemas produtivos mais expostos ao aumento dos custos com fertilizantes e energia e 60 milhões de euros para a reabilitação de infraestruturas de regadio afetadas pelo mau tempo.

No mesmo dia será também pago o apoio extraordinário ao gasóleo colorido e marcado, relativo aos consumos de abril e maio. Em causa está uma dotação de dez milhões de euros.

Em comunicado, o Ministério da Agricultura salienta que a “operacionalização da medida foi concluída em menos de dois meses, desde a sua aprovação até ao apuramento dos montantes e ao respetivo pagamento”, defendendo que este calendário demonstra o compromisso do Governo em assegurar apoios rápidos ao setor agrícola num contexto de pressão acrescida sobre os custos de produção.