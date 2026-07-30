Guerra na Europa

Bruxelas entrega mais 3,47 mil milhões de euros à Ucrânia para drones, mísseis e caças

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 12:55

Bruxelas libertou mais 3,47 mil milhões de euros para financiar drones, mísseis, sistemas de defesa aérea e caças Gripen, reforçando assim o apoio militar europeu à Ucrânia.

A Comissão Europeia desembolsou esta quinta-feira mais 3,47 mil milhões de euros para apoiar o esforço militar da Ucrânia, numa nova tranche ao abrigo do empréstimo europeu de apoio à defesa ucraniana de 90 mil milhões de euros aprovado este ano.

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“Estamos a investir mais 3,47 mil milhões de euros para ajudar a proteger o espaço aéreo da Ucrânia. Com este novo desembolso, no âmbito do nosso pacote de empréstimo de 90 mil milhões, estamos a ajudar a Ucrânia a defender o seu povo. Estamos também a aproximar as nossas indústrias de defesa, combinando a escala industrial da Europa com a capacidade de inovação da Ucrânia. É assim que o nosso novo acordo para drones está a ganhar forma“, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, citada em comunicado.

O financiamento será utilizado para adquirir drones adicionais, incluindo modelos autónomos a jato de longo alcance, mísseis, sistemas de defesa aérea e caças Gripen, da Saab. A empresa sueca anunciou em maio a venda de 20 caças Gripen E/F à Ucrânia, financiados por fundos europeus, e doar outros 16 de um modelo mais antigo, o Gripen C/D.

O desembolso sucede a outras três transferências realizadas nas últimas semanas: 3,2 mil milhões de euros em 25 de junho, 3,9 mil milhões em 30 de junho e 1,1 mil milhões em 15 de julho, esclarece Bruxelas.

No total, a União Europeia prevê mobilizar 28,3 mil milhões de euros para reforçar a capacidade industrial de defesa da Ucrânia até ao final de 2026, estando previstas novas aprovações e desembolsos nas próximas semanas, sobretudo para aquisição de drones, munições, sistemas de defesa aérea e mísseis.

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Bruxelas entrega mais 3,47 mil milhões de euros à Ucrânia para drones, mísseis e caças

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