Claude está de novo com problemas e enfrenta cada vez mais falhas técnicas

O Claude está a passar por problemas técnicos. A plataforma de inteligência artificial (IA) generativa da Anthropic sofreu na quarta-feira à noite um “falha de grande dimensão” (major outage), que terá sido resolvida, mas esta quinta-feira de manhã volta a enfrentar constrangimentos. A empresa confirma estar a investigar mais esta “falha parcial” (partial outage).

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“Todos os modelos exceto o Opus 5 foram recuperados. Estamos a trabalhar para recuperar o Opus 5 também”, indicou a empresa já esta quinta-feira de manhã, às 8h32, referindo-se ao seu mais recente modelo de IA. Pouco depois, a situação degradou-se de novo, com a Anthropic a declarar, por volta das 9h33: “Voltámos a registar erros em todos os modelos.”

Apesar de a empresa tratar esta situação em separado, o sistema atravessou um problema com efeito semelhante na quarta-feira à noite, que produziu “um número elevado de erros”, algo que o ECO também constatou.

Concretamente, ao tentarem realizar uma tarefa, os utilizadores recebem um aviso de falha. Em algumas instâncias, surge uma mensagem que aponta que “o modelo está sobrecarregado”.

No entanto, os problemas com o popular software que rivaliza com o ChatGPT da OpenAI não começaram propriamente agora. De acordo com uma página oficial sobre o estado do serviço, verifica-se que as falhas de serviço do Claude têm sido cada vez mais frequentes nos últimos dias. Os problemas até já atiraram a taxa de disponibilidade do Claude para 99,37% nos últimos 90 dias, numa indústria que aspira por ter serviços disponíveis 99,9% do tempo.

Claude sofre várias quebras de serviço:

Estas falhas têm afetado inclusivamente a API do Claude, um serviço pago à parte que permite a aplicações externas recorrerem ao poder dos modelos da Anthropic — especialmente o Sonnet 5, o Opus 5 e o topo de gama Fable 5, a oferta mais cara da empresa norte-americana.

A situação contrasta com a do serviço Claude for Government, desenhado para entidades públicas e governamentais e agências estatais. Este serviço especial, que funciona em infraestruturas separadas e de alta segurança, segundo a Anthropic, apresenta uma taxa de disponibilidade de 99,9% em 90 dias (ou 100% a 30 dias).

Apesar de não se poder estabelecer uma correlação direta, plataformas como o Claude e o ChatGPT são cada vez mais populares e utilizadas por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, nas suas vidas pessoais e no seu trabalho. Esta grande procura tem gerado uma corrida à capacidade de computação, que é um recurso cada vez mais escasso. Por esse motivo, o Claude tem limites de utilização, que foram também introduzidos recentemente no ChatGPT para algumas tarefas de maior complexidade.

(Notícia atualizada às 10h51 com novos erros no Claude)