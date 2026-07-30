Concorrência dá luz verde à aquisição do Grupo Curia pela Apollo

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu não se opor à aquisição pela Apollo Capital Management da UIC Parent Corporation e suas subsidiárias, incluindo o Grupo Curia, por considerar que “não é suscetível de criar entraves significativos” à concorrência.

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Assim, a AdC, deliberou adotar “uma decisão de não oposição à operação de concentração”, uma vez que “a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste”, segundo uma nota no ‘site’ do regulador.

“A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Apollo Capital Management, L.P do controlo sobre a UIC Parent Corporation e/ou das suas subsidiárias, incluindo a Curia Global, Inc”, destacou.

Segundo a AdC, a Apollo Capital é “detida pela Apollo Global Management, Inc., gestora global de ativos”, sendo que “o portefólio de empresas controladas pelos Fundos Apollo está ativo, em Portugal, nomeadamente, nos setores químico, automóvel e de embalagens, bem como nas áreas do retalho e do entretenimento”.

Por sua vez, o Grupo Curia conta com “uma gama de soluções ao longo do espetro de desenvolvimento de medicamentos, incluindo em pequenas moléculas, ingredientes farmacêuticos ativos genéricos, biológicos, produto farmacêutico estéril e serviços de testes analíticos”.

Segundo a AdC, em Portugal, este grupo “presta serviços de testes analíticos, medicamentos de pequenas moléculas e ingredientes farmacêuticos ativos genéricos a diversas empresas farmacêuticas e de ciências da vida”.