Corretora Brown & Brown une-se à Anthropic, McKinsey e Accenture para ser AI-first

A corretora de seguros Brown & Brown anunciou uma parceria com a Anthropic, a McKinsey & Company e a Accenture para acelerar a adoção de inteligência artificial em toda a empresa, para se tornar uma “organização AI-first”, explicam em comunicado. A iniciativa pretende transformar os processos internos, melhorar a experiência dos clientes e aumentar a produtividade dos cerca de 23 mil colaboradores da empresa.

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Segundo a empresa, a parceria surge após resultados positivos em projetos-piloto anteriores. A Anthropic, a McKinsey & Company e a Accenture reúnem competências em IA com o objetivo de definir regras e um modelo de execução que permita escalar o uso de IA de forma responsável em toda a corretora.

O plano passa por implementar o assistente Claude em todas as funções da empresa (desde apoio ao cliente, a operações, tecnologia e áreas corporativas) e adotar também o Claude Code na engenharia de software. Um novo gabinete interno irá ainda monitorizar a adoção, medir o retorno do investimento e manter mecanismos de controlo ao longo do processo.

“Vemos a inteligência artificial como uma ferramenta para potenciar a experiência [de colaboradores], especialização e capacidade de julgamento, não para a substituir”, afirmou Powell Brown, presidente e CEO da Brown & Brown. “Ao implementar a IA de forma responsável em toda a empresa, podemos ajudar os nossos colaboradores a dedicar mais tempo ao aconselhamento dos clientes e à prestação de soluções especializadas. Para o fazer da melhor forma, estamos a reunir a combinação certa de liderança interna e parceiros externos que são referências nesta área.”

Os responsáveis da Accenture, McKinsey e Anthropic mostraram-se otimistas quanto à colaboração.

“Os engenheiros da Brown & Brown estão a utilizar o Claude Code para desenvolver, em poucas horas, o que antes demorava dias, reduzindo drasticamente o tempo de resolução de problemas e identificando vulnerabilidades que outras ferramentas não detetaram. A empresa está agora a expandir a utilização do Claude, passando de um pequeno número de equipas-piloto para toda a organização“, afirmou Michael Hartman, responsável pelas contas empresariais nas Américas da Anthropic.

“A Brown & Brown está a adotar a utilização da inteligência artificial para impulsionar o crescimento, aumentar a eficiência e criar valor em toda a empresa”, afirmou Jim Bramblet, senior managing director responsável pelo negócio de Seguros da Accenture nos Estados Unidos. “Ao combinar as capacidades de IA da Anthropic com a experiência da Accenture na conceção de arquiteturas tecnológicas, no desenvolvimento de roteiros de implementação e no apoio à transformação empresarial, esta colaboração pretende acelerar a inovação, modernizar a forma como o trabalho é realizado e transformar os investimentos em IA em resultados de negócio mensuráveis.”

“Estamos ansiosos por ajudar a empresa a redesenhar a forma como o trabalho é realizado e a tirar pleno partido do potencial da inteligência artificial à escala empresarial”, afirmou Ari Libarikian, co-responsável global da prática de Seguros da McKinsey.