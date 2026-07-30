Crescimento do PIB dos EUA desacelera para 1,5% no 2.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 1,5% no segundo trimestre face ao mesmo período de 2025, contra 2,1% no primeiro trimestre, foi esta quinta-feira anunciado.

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Segundo o Bureau of Economic Analysis (BEA), em cadeia, a economia norte-americana cresceu 0,4% no segundo trimestre.

O crescimento do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre refletiu o aumento dos gastos dos consumidores, dos investimentos e das exportações, que foi parcialmente compensado por uma diminuição dos gastos públicos, bem como pelo aumento das importações, que são subtraídas no cálculo do PIB.

Por outro lado, o Departamento de Comércio também informou que o índice de preços do gasto em consumo pessoal (Personal Consumption Expenditures Price Index, PCE) subiu 3,7% em junho em relação ao mesmo mês do ano passado, menos quatro décimas do que em maio.

Excluindo alimentos e energia, o índice de preços PCE aumentou 3,3% junho face ao mesmo mês de 2025, contra 3,4% em maio.

O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) da Reserva Federal dos EUA (Fed) decidiu na quarta-feira manter as taxas diretoras entre 3,50% e 3,75%.

Já o número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA aumentou em 9.000, para 197.000, na semana que terminou a 25 de julho, informou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho norte-americano.

Os analistas inquiridos pela empresa de dados FactSet previam 207.000 novos pedidos.

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego são considerados representativos dos despedimentos e constituem um indicador da saúde do mercado de trabalho dos EUA.

A média móvel de quatro semanas dos pedidos semanais de subsídio de desemprego, que atenua parte da volatilidade semanal, diminuiu em 5.000, para 202.750.

Já o número total de americanos que solicitaram subsídio de desemprego na semana anterior, que terminou a 18 de julho, foi de 1,78 milhões, o que representa uma diminuição de 7.000.