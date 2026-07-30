O técnico da seleção nacional de futebol, Luis de la Fuente, encerrou uma semana de intensa atenção pública que ultrapassou o âmbito estritamente esportivo. Após se tornar indiretamente o tema da tatuagem que o jogador da seleção, Marc Cucurella, fez no rosto para cumprir uma promessa feita após a conquista da Copa do Mundo, o treinador de La Rioja também demonstrou sua solidariedade aos moradores afetados pelos incêndios na Comunidade de Madrid e encerrou a semana com uma homenagem oficial na sede da Telefónica.

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Durante esta semana, De la Fuente voltou a ser relevante quando Marc Cucurella tornou pública a tatuagem com o rosto do treinador, cumprindo a promessa feita caso a Espanha se tornasse campeã mundial, um gesto que rapidamente se tornou um dos símbolos mais comentados da celebração do título.

Dias antes, o autocarro havia acompanhado os moradores afetados pelos incêndios florestais na Serra de Madrid, transmitindo uma mensagem de apoio e solidariedade às pessoas que sofreram as consequências dos incêndios e participando de uma ação de apoio institucional ao lado das autoridades.

O ponto culminante desta semana intensa aconteceu no Distrito Telefónica, onde ele foi recebido pelo presidente da empresa, Marc Murtra, em uma reunião com mais de mil executivos, funcionários e seus familiares. Durante o evento, De la Fuente presenteou a equipe com uma camisa oficial da seleção espanhola usada na conquista da Copa do Mundo, que passará a fazer parte do acervo do museu corporativo da Telefónica como uma lembrança permanente do segundo título mundial da Espanha.

Murtra agradeceu ao técnico da seleção nacional por permitir que a Telefónica “contribuísse para uma vitória tão extraordinária” por meio do patrocínio à Real Federação Espanhola de Futebol e enfatizou que a empresa vê esse tipo de parceria como um apoio a “grandes projetos sociais e nacionais”. Ele também elogiou a liderança de De la Fuente e os valores de espírito desportivo, trabalho em equipa e humildade incorporados pela equipa campeã mundial.

Por sua vez, o técnico da seleção nacional disse estar entusiasmado com a receção e reiterou que o sucesso desportivo deve continuar a basear-se “numa base sólida de valores e princípios” que sirva de exemplo para as novas gerações. O encontro também reforça a aliança entre a Telefónica e a Real Federação Espanhola de Futebol, que vigora até 2030, com a Movistar como operadora oficial das seleções nacionais.