Desemprego estabiliza em Portugal e mantém-se abaixo da União Europeia
Taxa de desemprego foi de 5,6% em Portugal em junho. Na União Europeia, foi de 6%. E na Zona Euro de 6,3%. Estabilidade marcou mês de junho, tanto por cá como no conjunto da Europa.
Junho foi sinónimo de estabilidade no mercado de trabalho, não só em Portugal como no conjunto da União Europeia (UE). De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, no sexto mês do ano a taxa de desemprego fixou-se em 5,6% em Portugal, valor idêntico ao do mês anterior. No bloco comunitário, a taxa situou-se em 6%, sendo que há quatro meses consecutivos que está inalterada.
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“Em junho de 2026, a taxa de desemprego da Zona Euro foi de 6,3%, estável face a maio de 2026 e a junho de 2025. A taxa de desemprego da União Europeia foi de 6,0% em junho de 2026, também estável face a maio de 2026 e a junho de 2025″, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.
Em comparação, em Portugal, a taxa de desemprego situou-se em 5,6% em junho, valor idêntico ao do mês anterior, mas 0,4 pontos percentuais abaixo do registado há um ano. Portugal manteve-se, assim, abaixo da média comunitária e da área da moeda única.
Entre os demais Estados-membros, foi a Finlândia (10,3%) a registar, mais uma vez, a taxa de desemprego mais elevada. Seguiram-se Espanha (10,1%), a Suécia (8,9%) e França (8,2%).
Do outro lado da tabela, são o Chipre e a Bulgária que merecem destaque, ao contabilizaram as taxas de desemprego mais baixas da União Europeia (3%). Na base do ranking, estão também a Polónia (3,1%), a Chéquia (3,3%) e Malta (3,5%).
Desemprego jovem recua em Portugal, mas supera UE
O destaque publicado esta manhã pelo Eurostat mostra também como está a evoluir o desemprego jovem no Velho Continente. Ora, em junho, essa taxa situou-se em 15,5% na União Europeia, agravando-se face aos 15,4% registados no mês anterior. Já na Zona Euro, foi de 14,8%, o que corresponde a um recuo face aos 14,9% verificados em maio.
E em Portugal? Por cá, o desemprego jovem situou-se em 18,9% em junho. Tal corresponde a um decréscimo em comparação com a taxa de 19,8% registada em maio e com a taxa de 19,1% verificada há um ano. Ainda assim, o desemprego jovem continua muito acima da taxa de desemprego global, sendo esse um dos “entorses” de um mercado de trabalho que continua a dar sinais de estabilidade.
Já entre os vários países da União Europeia, a Suécia (25,9%), Espanha (23,4%) e Estónia (22,7%) registaram as taxas de desemprego mais elevadas. Em contraste, a Alemanha (7,1%), o Chipre (7,8%) e os Países Baixos (8,5%) verificam as taxas de desemprego mais baixas do bloco comunitário, no sexto mês do ano.
(Notícia atualizada às 11h26)
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