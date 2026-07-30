Espanhola Mó chega a Portugal com primeira loja no Porto

A empresa espanhola Mó Global Eyewear, responsável pela marca Mó, comercializada nas lojas Multiópticas em Espanha, prepara-se para lançar a insígnia em Portugal com a abertura da primeira loja, na Boavista, no Porto, avança o El Economista.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Até ao final do ano, a empresa vai inaugurar o primeiro espaço no país. A operação será feita sob a marca Mó, numa aposta que a empresa considera uma “jogada estratégica e natural“, assente num modelo de negócio com coleções próprias que incluem mais de mil modelos de óculos.

Depois da abertura no Porto, a empresa prevê continuar a expansão em Portugal com novas lojas em “locais estratégicos”, cujas localizações ainda não foram divulgadas.

“Chegar a Portugal é um passo estratégico fundamental para nós. Queremos levar a Portugal a nossa liderança, a nossa inovação tecnológica na área da saúde e o nosso design acessível, assegurando que o cliente português tenha a mesma experiência que oferecemos em todos os nossos espaços”, afirmou Carlos Crespo, diretor executivo da empresa.

Com o lançamento da marca em Portugal, a empresa alarga a presença internacional para três mercados fora de Espanha. No México, tem duas lojas em funcionamento e, no Peru, inaugurou recentemente as duas primeiras unidades em Lima.

Apesar da semelhança do nome, a Multiópticas espanhola não está relacionada com a MultiOpticas que opera em Portugal. Também a marca Mó não tem qualquer relação com a marca de vestuário MO, antiga insígnia da Sonae, vendida no ano passado a um consórcio liderado por Francisco Pimentel, antigo CEO da empresa, e pelo fundo Mercúrio, gerido pela Oxy Capital, num negócio que rendeu cerca de 20 milhões de euros à Sonae.