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Ex-CEO da Pandora integra conselho de administração da Burberry

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  • 14:19

Alexander Lacik, que liderou a Pandora durante sete anos, foi nomeado administrador não-executivo independente da britânica Burberry. Toma posse a 1 de setembro.

A Burberry confirmou esta quinta-feira a nomeação de Alexander Lacik, antigo presidente executivo da Pandora, para o cargo de administrador não executivo independente da companhia. O gestor integrará também a comissão de nomeações da casa britânica de luxo a partir de 1 de setembro.

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Alexander Lacik esteve à frente da Pandora entre 2019 e março deste ano. Durante este período conduziu a transformação estratégica da empresa e assegurou uma fase prolongada de crescimento rentável. Antes de assumir a liderança da Pandora, Alexander Lacik desempenhou vários cargos internacionais de direção na ReckittBenckiser e na Procter & Gamble. Acumula mais de 30 anos de experiência na gestão de marcas globais de bens de consumo.

Segundo a Burberry, numa nota aos investidores, Lacik contribuiu para reforçar o posicionamento da Pandora como a maior marca de joalharia do mundo, apostando na valorização da marca dinamarquesa, na inovação de produto, no crescimento digital e na melhoria das operações.

“Esta vasta experiência em processos de transformação de marcas e empresas, bem como o seu conhecimento dos consumidores globais, fazem de Alexander uma adição valiosa ao conselho de administração da Burberry”, afirma Gerry Murphy, presidente do grupo britânico, citado no comunicado que anuncia a nomeação.

O gestor é atualmente administrador não-executivo da Essity, uma empresa sueca de higiene e saúde, e da Aerbio, uma biotecnológica com sede na Dinamarca, onde adquiriu também experiência na área da inovação sustentável. Entre 2020 e 2023, o gestor integrou o conselho de administração da Swedish Match.

 

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