Exames. Ministro garante que 70% das provas da 2ª fase já estão classificadas

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, afirmou esta quinta-feira que 70% das provas da segunda fase dos exames nacionais já estão classificadas e garantiu que, até ao momento, “não há problemas reportados”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“No final da parte da manhã tínhamos 70% das provas classificadas da segunda fase. Não temos, até agora, problemas reportados”, disse o governante, em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Segundo Fernando Alexandre, os problemas registados na primeira fase permitiram introduzir alterações nos procedimentos de correção, evitando que os mesmos erros se repetissem na segunda fase. “Os problemas que se verificaram na primeira fase com os procedimentos de correção que foram introduzidos permitiram evitar esses erros e, por isso, está tudo a decorrer com normalidade”, afirmou.

O ministro mostrou-se ainda confiante de que as cerca de 80 mil provas da segunda fase estarão praticamente todas classificadas na sexta-feira, o que, na sua opinião, “mostra que, de facto, o processo está a correr com toda a normalidade”.

O ministro adiantou ainda que a segunda fase dos exames nacionais conta com cerca de 4.600 classificadores. Para responder aos mais de 20 mil pedidos de reapreciação, acrescentou, já estão mobilizados “quase mil” reapreciadores. Fernando Alexandre recordou que, na primeira fase, foram mobilizados cerca de 11 mil docentes para a classificação das provas.

Fernando Alexandre afastou também a necessidade de prolongar o prazo para os pedidos de reapreciação e mostrou-se confiante de que as classificações serão divulgadas a 7 de agosto, como previsto no calendário.

Sobre os mais de 20 mil pedidos de reapreciação, assegurou que há “um grande número de reapreciadores mobilizados” e que as provas já estão a ser enviadas aos docentes, admitindo, contudo, que “podem ainda não estar a chegar a alguns”.

O governante revelou ainda que foram contabilizadas 843 situações de desconformidade nas provas da primeira fase dos exames nacionais. “Em relação à primeira fase, contabilizaram-se, no final, 843 situações de provas com desconformidades”, referiu.

Acrescentou que essas desconformidades já foram corrigidas e que, desde o início da semana, o Júri Nacional de Exames (JNE) está a tratar dos respetivos processos. “Cabe agora ao JNE transmitir as classificações finais aos alunos abrangidos”, acrescentou, lamentando que estes apenas conheçam as notas cerca de uma semana depois dos restantes.

(Notícia atualizada às 17h30 com mais informação)