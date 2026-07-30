Governo prepara protocolo com o “ecossistema” para atrair especialistas estrangeiros em IA

Os “vistos acelerados” para especialistas estrangeiros em áreas ligadas à inteligência artificial (IA) vão mesmo avançar até ao final deste ano, segundo o Governo. Os ministros Gonçalo Matias e António Leitão Amaro estão a trabalhar “em estreita colaboração” e a preparar “um protocolo com entidades de referência do ecossistema, com vista a permitir uma operacionalização célere e eficaz” da medida, confirmou ao ECO fonte oficial do Ministério da Reforma do Estado.

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De cariz semelhante à ‘via verde’ para atrair trabalhadores imigrantes, que está implementada desde o ano passado ao abrigo de um acordo com as entidades patronais, esta nova medida, designada “AI Fast Track”, visa “atrair investigadores e profissionais altamente qualificados em áreas de IA críticas”, nas quais falte talento nacional. A política faz parte da Agenda Nacional de Inteligência Artificial, tornada pública em janeiro.

Quanto à ‘via verde’ já existente, num ano, até abril de 2026, o novo regime de vistos acelerados, atribuídos em até 20 dias, permitiu captar 3.328 trabalhadores imigrantes, principalmente nos setores da agricultura e construção. O número de submissões no mesmo período foi bastante superior, 5.183, sendo que o Governo espera agora implementar uma política semelhante, mas dedicada a um dos tipos de talento mais procurados e mais bem pagos da atualidade.

IAPMEI desenvolve plataforma de empregos em IA

Adicionalmente, a Agenda Nacional de Inteligência Artificial prevê a criação de uma “plataforma nacional” de empregos para ligar “talento em IA (por exemplo, estudantes e investigadores) a empresas (incluindo startups) nacionais e Administração Pública com necessidades de talento nesta área”.

Questionado pelo ECO sobre em que fase está esta medida, o gabinete do ministro da Reforma do Estado confirmou o calendário que prevê o lançamento da solução também no decurso deste semestre.

“O desenho da plataforma foi iniciado na primeira reunião do Grupo Técnico de Inteligência Artificial da Rede de Simplificação e Tecnologias do Estado, realizada no passado dia 15 de julho. O trabalho é liderado pelo IAPMEI, em colaboração com a ARTE, a AI2 e a Startup Portugal”, respondeu fonte oficial.

Estas são apenas duas medidas de um plano mais vasto que inclui ideias novas, iniciativas que já estavam em curso e pelo menos um grande investimento que não depende totalmente do Governo. Trata-se da gigafábrica de IA, à qual Portugal se irá candidatar com Espanha, projeto no qual o Estado assumiu recentemente o compromisso de investir até 200 milhões de euros, a troco de “capacidade de computação” futura. Se a candidatura ibérica vencer, o projeto assumirá, como previsto, a forma de uma Parceria Público-Privada.