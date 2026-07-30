Greenvolt ‘liga’ central de armazenamento em baterias na Polónia com 800 MWh de capacidade

Já está em funcionamento a nova central de armazenamento de energia em baterias da Greenvolt na Polónia. Situada nas proximidades de Białystok, a infraestrutura dispõe de uma capacidade de ligação à rede de 200 MW e de uma capacidade de armazenamento de 800 MWh.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em comunicado, a empresa indica que, a partir de 2028, o projeto de Turośń Kościelna, que é uma das maiores instalações deste tipo na Polónia, participará igualmente no mercado de capacidade do país ao abrigo de um contrato de 17 anos, com uma obrigação de capacidade de 170 MW, equivalente a 85% da potência da instalação.

“”À medida que os sistemas elétricos se tornam cada vez mais eletrificados e alimentados por energias renováveis, a flexibilidade assume um papel indispensável na transição energética. A Polónia é um dos mercados onde o armazenamento de energia à escala utilitária desempenha um papel particularmente relevante, e o investimento em Turośń Kościelna reforça a posição da Greenvolt num dos segmentos de maior crescimento do setor energético”, refere o CEO João Manso Neto.

Citado em comunicado, o líder do grupo de energias renováveis destaca que o armazenamento em baterias é um dos principais motores de crescimento do grupo que acaba de vender um projeto solar na Hungria a um grupo grego por 64,2 milhões de euros. “Estamos atualmente a desenvolver projetos em 13 países, com um pipeline de 5 GW em armazenamento, e marcos como este demonstram a dimensão do nosso compromisso com esta tecnologia”, sublinha.

Em paralelo, também através da Greenvolt Power, o grupo tem em fase final de desenvolvimento o projeto de Ełk, em Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, com características idênticas: 200 MW de potência e 800 MWh de capacidade de armazenamento. A operação comercial deve arrancar no último trimestre deste ano 2026. Em conjunto, as duas instalações disponibilizarão 400 MW de potência e 1,6 GWh de capacidade de armazenamento.

Como o ECO noticiou, em parceria com a chinesa BYD, a empresa está também a desenvolver o projeto de Siedlce, com uma capacidade prevista de 600 MW e 2,4 GWh, destinado a tornar-se o maior sistema de armazenamento em baterias da Polónia e um dos maiores da Europa.

No final de junho, o portefólio da Greenvolt Power na Polónia incluía 2.595 MW em projetos de armazenamento de energia, 657 MW em projetos solares fotovoltaicos e 238 MW em projetos eólicos. Até ao final deste ano, prevê investir cerca de 800 milhões de euros em ativos de energias renováveis no país, “reforçando o seu compromisso de longo prazo com a aceleração da transição energética da Polónia e o reforço da sua segurança energética”.