Guerra com Irão pressiona EUA a investir 51 mil milhões na produção de mísseis Patriot

Os Estados Unidos avançaram com um contrato de até 58,6 mil milhões de dólares (cerca de 51 mil milhões de euros) para a produção de mísseis intercetores Patriot, numa altura em que o conflito no Médio Oriente tem pressionado os stocks norte-americanos de sistemas de defesa aérea.

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O contrato atribuído pelo Exército norte-americano à Lockheed Martin transforma um acordo inicial de um ano, avaliado em 4,7 mil milhões de dólares (aproximadamente 4,1 mil milhões de euros) e anunciado em abril, num plano plurianual de produção dos intercetores entre os anos fiscais de 2026 e 2032, noticia a Reuters.

A decisão surge num momento em que Washington enfrenta o desafio crescente de manter o apoio militar aos aliados enquanto utiliza simultaneamente munições em operações próprias no Médio Oriente, com responsáveis em Washington a alertarem para o impacto que uma campanha militar prolongada poderia ter nas reservas de munições.

Na semana passada, o chefe do Estado-Maior conjunto dos Estados Unidos, general Dan Caine, alertou Donald Trump para o impacto que uma escalada do conflito teria nas reservas norte-americanas de munições, um dos vários fatores considerados antes de suspender a campanha de bombardeamentos. O vice-presidente JD Vance terá igualmente manifestado reservas quanto ao alargamento da guerra.

Apesar destas preocupações, Donald Trump rejeitou a existência de uma escassez de munições. O Presidente norte-americano afirmou que os Estados Unidos têm “muita munição” e garantiu que os intercetores Patriot continuam a ser produzidos.

A utilização intensiva de sistemas de defesa aérea, incluindo os Patriot, aumentou as preocupações sobre a disponibilidade de armas de precisão e de sistemas capazes de intercetar mísseis balísticos.

Nesse sentido, o Pentágono tem pressionado os fabricantes de defesa para acelerarem a produção, com acordos preliminares estabelecidos este ano para aumentar a capacidade industrial. A administração de Donald Trump tem também aumentado a pressão sobre as empresas do setor para privilegiarem o aumento da produção militar em vez da distribuição de lucros pelos acionistas.

A Lockheed Martin afirmou que o financiamento permitirá cumprir o objetivo de triplicar a capacidade de produção dos intercetores Patriot PAC-3 MSE até ao final de 2030 e aumentar o número de trabalhadores na sua fábrica de Camden, no Arkansas, em cerca de 50%.

A empresa norte-americana prevê ainda investir entre 8 e 9 mil milhões de dólares até 2030 na modernização de mais de 20 instalações industriais, incluindo novos centros de produção de munições no Alabama e Arkansas.

Apesar do reforço anunciado, os atuais níveis de produção continuam a ser uma preocupação estratégica para Washington. O Center for Strategic and International Studies (CSIS), citado pela Reuters, estima que os Estados Unidos tenham menos de mil intercetores Patriot disponíveis e menos de 250 intercetores THAAD, dois dos principais sistemas de defesa aérea norte-americanos. Ambos os sistemas têm sido utilizados intensivamente no Médio Oriente.