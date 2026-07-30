Impasse na Nova de Lisboa? Ministro diz que decisão do Conselho de Curadores “estará para breve”

O impasse na Universidade Nova de Lisboa (UNL) deverá ser resolvido em breve. O sinal foi dado esta quinta-feira pelo ministro da Educação, que adiantou que “estará para breve” a decisão do Conselho de Curadores de homologar ou não homologar a eleição do reitor dessa instituição, processo que já se arrasta há mais de dois meses, conforme escreveu o ECO.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Em relação à eleição do reitor da Nova, continuamos a aguardar. Estamos em contacto com o Conselho de Curadores. Temos pedido informações ao Conselho Geral. Temos pedido informação ao Conselho de Curadores. De acordo com a informação que nos transmitiram, estará para breve a decisão do Conselho de Curadores em relação à homologação ou não da eleição do reitor da Universidade Nova de Lisboa“, explicou esta tarde Fernando Alexandre, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de Conselho de Ministros.

A eleição para o cargo de reitor da Universidade Nova de Lisboa aconteceu, inicialmente, em setembro do ano passado, tendo Paulo Pereira conquistado, nessa altura, 14 dos 27 votos do Conselho Geral.

O investigador tomou posse e começou a exercer funções, mas o Tribunal Administrativo decidiu, já em março deste ano, conforme noticiou o ECO, que todos os atos do procedimento eleitoral teriam de ser repetidos, de modo a incluir a candidatura do professor Pedro Maló, apesar de este não ser catedrático.

A repetição da eleição foi marcada para 24 de abril, mas acabou por não acontecer por falta de quórum. Foi, então, reagendada para 30 de abril. Voltou, porém, a falhar pelo menos motivo. Já a 13 de maio foi possível realizar a eleição e Paulo Pereira saiu novamente vencedor.

Entretanto, segundo apurou o ECO, em julho, o Conselho de Curadores da UNL reuniu-se, mas a eleição que tinha tido lugar a 13 de maio não foi homologada. Questionada, a UNL adiantou ao ECO que o Conselho de Curadores “não tomou qualquer decisão sobre a homologação da eleição do reitor“.

Ou seja, dois meses depois da eleição, a escolha continua por homologar. O ECO perguntou, desde logo, à UNL o motivo deste impasse e as suas consequências para a legitimidade do próprio reitor, mas a essas questões não obteve resposta.

Também esta sexta-feira, o deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, endereçou uma pergunta ao Governo sobre esta situação. “É importante esclarecer por que razão a eleição do reitor da Universidade Nova de Lisboa ainda não foi homologada“, frisa o parlamentar.