Início das aulas adiado. Ministro confirma que secundário só arranca a 21 de setembro

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, confirmou esta quinta-feira que as aulas do ensino secundário começam uma semana mais tarde, a 21 de setembro.

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“Em relação ao secundário, haverá um adiamento para dia 21. Em relação ao terceiro ciclo, temos ainda que avaliar”, afirmou o governante, em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros. Antes desta decisão, o calendário escolar previa o arranque das aulas entre 11 e 15 de setembro.

Fernando Alexandre explicou que o objetivo deste adiamento é “proteger os professores que estiveram sob carga nas últimas semanas devido àquilo que não correu bem na primeira fase”.

Na terça-feira, o ministro da Educação já tinha admitido esta possibilidade, explicando que um adiamento de uma semana permitiria aliviar a pressão sobre os professores classificadores, depois dos problemas registados na primeira fase dos exames nacionais.

Sobre o 3.º ciclo, Fernando Alexandre disse que a decisão sobre um eventual adiamento deverá ser conhecida “talvez” esta sexta-feira. O ministro justificou que os professores classificadores deste nível de ensino “também têm que ter aqui uns dias” e que a solução está a ser articulada com os diretores das escolas.

(Notícia atualização)