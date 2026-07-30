Já abriram as candidaturas às Gigafábricas de IA. Afinal, Comissão quer sete

A Comissão Europeia oficializou esta quinta-feira, 30 de junho, as candidaturas à construção e operação de até sete Gigafábricas de inteligência artificial (IA), que pretende financiar em conjunto com os Estados-membros e empresas privadas. A ambição de Bruxelas é, assim, superior às cinco Gigafábricas previstas anteriormente, num empreendimento que vai exigir até dez mil milhões de euros de investimento público de fundos europeus e dos Estados-membros e pelo menos 20 mil milhões de euros de capital privado. Portugal vai participar.

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“O concurso apoiará até sete Gigafábricas de IA, abrangendo duas fases de desenvolvimento consecutivas em dois lotes, com os Estados-membros participantes a oferecerem uma contrapartida ao financiamento da UE. O financiamento público atua como um poderoso catalisador da iniciativa, impulsionando o avultado investimento privado necessário para construir e explorar estas instalações”, aponta a Comissão Europeia num comunicado. As infraestruturas serão erguidas e operadas em regime de Parceria Público-Privada (PPP).

O acesso à enorme capacidade de processamento das Gigafábricas de IA é uma necessidade estratégica para a Europa, à medida que o desenvolvimento da IA ​​se acelera. É gratificante ver os Estados-membros, a indústria e a Comissão a unirem esforços para trabalhar nestas instalações, que são fundamentais para a nossa soberania tecnológica. Henna Virkkunen Vice-presidente executiva para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia

A Comissão Europeia define uma Gigafábrica de IA como um centro de dados que alberga mais de 100 mil processadores altamente avançados. Infraestruturas deste tipo permitem treinar modelos avançados de IA, mas também podem ser usadas na chamada “inferência” — o uso dos próprios modelos para as suas respetivas finalidades, desde a geração de um simples texto a outras mais complexas, como a procura por novos medicamentos.

Este procedimento reveste-se de grande importância para Portugal, na medida em que o país tem estado a preparar nos últimos meses, através do Banco Português de Fomento, uma candidatura para captar uma destas infraestruturas. Essa candidatura será apresentada em conjunto com Espanha, país que era visto como um dos potenciais favoritos, numa parceria “de igual para igual”, com “metade em Portugal e metade em Espanha”, segundo o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.

Assim, a aliança com Espanha, e o facto de a Comissão Europeia ter acabado por elevar a fasquia de cinco para sete Gigafábricas a cofinanciar, são dois fatores que jogam a favor da pretensão portuguesa de albergar, em Sines, pelo menos parte de uma destas infraestruturas. Para tal, o Governo já comprometeu uma verba de 200 milhões de euros para apoiar a construção, a igualar por Bruxelas se a Gigafábrica ibérica vier a vencer, montante que será mais tarde recuperado na forma de capacidade de computação.

Esta quinta-feira, no anúncio da abertura do procedimento, a Comissão Europeia explica que “as Gigafábricas de IA podem ser estabelecidas num único Estado-membro, quer num único local, quer em diversas localizações”, ou “podem incluir projetos transfronteiriços que abranjam vários Estados-membros, através de instalações de computação de IA distribuídas”. No projeto ibérico, do lado português, além de Sines, está prevista “outra localização de redundância”, que poderá ser nas proximidades de Lisboa ou Abrantes. Do lado espanhol, os destinos deverão ser Barcelona e Madrid.

“As propostas serão submetidas a uma avaliação competitiva para selecionar projetos bem-sucedidos”, avança a Comissão Europeia. Essa seleção estará a cargo da Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho da UE, mais conhecida por EuroHPC.

(Notícia em atualização)