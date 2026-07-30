JPAB assessora sócios da SISINT na venda da sua participação à TEEM

A JPAB – Sociedade de Advogados assessorou os sócios da SISINT na alienação das respetivas participações sociais à TEEM, S.A., empresa participada pela Horizon Equity Partners, através do Horizon Growth Fund I, numa operação que contribui para o reforço da estratégia de crescimento e consolidação do Grupo TEEM no setor das infraestruturas tecnológicas e dos serviços técnicos.

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A assessoria jurídica prestada pela JPAB abrangeu todas as fases da transação, desde a estruturação da operação e negociação da documentação contratual até ao acompanhamento do processo e respetivo fecho.

A equipa de advogados responsável pela operação foi coordenada por Ramiro Matos, líder do Departamento de Corporate & M&A, e integrou ainda Marisa Razão, Isabel Arantes, Miguel da Silva Diogo, Manuel Serôdio e Juliana Dias.

“Esta operação constitui um marco relevante para a SISINT e para o Grupo TEEM, num setor com um papel cada vez mais importante na transformação e modernização das organizações. Foi um privilégio acompanhar todo este processo e contribuir para a concretização desta transação”, afirma Ramiro Matos, responsável pelo Departamento de Corporate & M&A da JPAB.

A operação representa mais um passo na consolidação do Grupo e no reforço da sua posição no setor das infraestruturas tecnológicas e dos serviços técnicos.