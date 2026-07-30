Lucros da Caixa sobem para 913 milhões apesar de quebra na margem financeira

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) lucrou 913 milhões na primeira metade deste ano, uma subida de 2,2% face aos 893 milhões registados no período homólogo.

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Para Paulo Macedo, CEO do banco público, estes números refletem “crescimento financeiro sim, mas sobretudo transformação para os próximos anos”. O responsável salientou ainda “aspetos como o ESG e um balanço robusto para o futuro, que é algo que apresentamos com satisfação, neste semestre”, acrescentou.

As provisões e imparidades voltaram a dar um bom contributo, uma vez que a Caixa reverteu algumas delas, no valor de 173 milhões de euros, face à reversão de 116 milhões de há um ano. Estas reversões, respeitantes a crédito, têm a ver com a recuperação ou liquidação de empréstimos antigos e também à afinação do modelo e de análise individual, tendo em atenção o momento económico do país, que continua a ser positivo.

No crédito, houve um crescimento de 10%, para mais de 55 mil milhões de euros. António Valente, administrador da Caixa, falando na apresentação de resultados do banco, salientou ainda que o segundo trimestre do ano trouxe um novo recorde histórico na concessão de crédito, com mais 1,82 mil milhões de euros em apenas três meses.

“O crédito à habitação é um dos campeões dos números da Caixa no primeiro semestre”, afirmou o responsável, afirmando que a quota do banco voltou a crescer neste segmento. E desvalorizou uma possível bolsa ou riscos sistémicos: “ultrapassámos o valor simbólico dos 30 mil milhões de euros, mas esse valor já a Caixa tinha em 2007, é inferior ao que havia em 2010”, quando este segmento representava uma fatia bem maior do PIB.

Houve crescimentos tanto no crédito como nos depósitos, mas levando o rácio de transformação a subir para 68%, fruto de uma concessão de crédito acima dos recursos captados.

António Valente deixou ainda a mensagem de que esta terá sido a última apresentação de resultados da Caixa nas atuais instalações, uma vez que as equipas centrais do banco deverão mudar-se para a nova sede, no Parque das Nações, em breve. “Teria sido mais cómodo continuarmos neste edifício, apertávamo-nos um bocadinho, mas um banco que se quer líder de mercado e transformar-se permanentemente, tem de saber viver com o desconforto que a mudança comporta“. E acrescentou que “esta nova sede está construída para ter uma nova forma de trabalho, mais colaborativa, mais inovadora, sempre tendo como referência os valores da Caixa, o valor do rigor, da solidez, da inovação, da excelência, sempre tendo como mote servir o país”.

(em atualização)