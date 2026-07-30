Lucros da REN sobem 42% para 93,4 milhões até junho apesar dos danos da Kristin

A REN – Redes Energéticas Nacionais registou um lucro de 93,4 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que representa uma subida de 42% em relação aos primeiros seis meses do ano passado, apesar dos danos nas infraestruturas de energia causadas pelo comboio de tempestades.

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A empresa liderada por Rodrigo Costa explica que a melhoria do resultado líquido foi impulsionada por um lucro operacional mais elevado (+27,6 milhões de euros), bem como “melhores resultados financeiros (+2,8 milhões de euros), principalmente devido a efeitos cambiais favoráveis, juros de recuperação da taxa e custos de financiamento mais baixos, bem como impostos mais baixos (-1,3 milhões de euros)”.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) fixou-se em 284,2 milhões de euros, após crescer 10,8% em termos homólogos, segundo o relatório financeiro divulgado esta quinta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

(Notícia em atualização)