Em atualização Lucros da REN sobem 42% para 93,4 milhões até junho apesar dos danos da Kristin
Empresa liderada por Rodrigo Costa explica que a melhoria no resultado líquido se deveu à subida no EBITDA, efeitos cambiais favoráveis e impostos mais baixos.
A REN – Redes Energéticas Nacionais registou um lucro de 93,4 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que representa uma subida de 42% em relação aos primeiros seis meses do ano passado, apesar dos danos nas infraestruturas de energia causadas pelo comboio de tempestades.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A empresa liderada por Rodrigo Costa explica que a melhoria do resultado líquido foi impulsionada por um lucro operacional mais elevado (+27,6 milhões de euros), bem como “melhores resultados financeiros (+2,8 milhões de euros), principalmente devido a efeitos cambiais favoráveis, juros de recuperação da taxa e custos de financiamento mais baixos, bem como impostos mais baixos (-1,3 milhões de euros)”.
O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) fixou-se em 284,2 milhões de euros, após crescer 10,8% em termos homólogos, segundo o relatório financeiro divulgado esta quinta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
(Notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Lucros da REN sobem 42% para 93,4 milhões até junho apesar dos danos da Kristin
{{ noCommentsLabel }}