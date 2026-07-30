Madrid reduziu os tempos de espera para consultas em 14%, exames diagnósticos em 9% e cirurgias em 7% durante o primeiro semestre do ano

A Comunidade de Madrid (CAM) reduziu os tempos médios de espera estrutural nas suas três principais listas de espera de saúde durante o primeiro semestre de 2026. De acordo com dados do portal de listas de espera da Comunidade, entre janeiro e junho, o tempo médio de espera para uma primeira consulta diminuiu 14,2%, para exames diagnósticos e terapêuticos 9,2% e para a lista de espera cirúrgica 7%.

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Esse progresso foi acompanhado por um aumento de 18,6% na atividade da área da saúde. Em junho, foram realizados quase 100 mil procedimentos, consultas e exames diagnósticos a mais do que no início do ano, um aumento que contribuiu para reduzir a lista de espera estrutural em 35.522 pessoas, de 990.185 em janeiro para 954.663 em junho. Somente entre maio e junho, a redução foi de 52.086 pacientes.

As listas de espera para consultas ambulatoriais apresentaram a tendência mais positiva durante o primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, o tempo médio de espera para a primeira consulta diminuiu de 69,45 para 59,59 dias, uma redução de 14,2% (9,86 dias a menos). Ao mesmo tempo, o número de pacientes na lista de espera estrutural caiu de 717.774 para 694.961, uma redução de 22.813 pessoas (-3,2%).

A melhoria também é evidente no tempo médio de espera previsto, o indicador que estima o tempo que um paciente que entra na lista de espera terá que aguardar. Esse parâmetro diminuiu de 55,25 para 44,68 dias, uma redução de 10,57 dias (-19,1%), demonstrando a otimização da capacidade de resposta do sistema.

O aumento da atividade na área da saúde é um dos fatores que explicam essa tendência. Em junho, 490.045 pacientes foram retirados da lista de espera, 21,7% a mais do que em janeiro. Além disso, o número de pacientes atendidos subiu de 338.059 para 408.566, representando 70.507 consultas a mais e um aumento de 20,9% durante o primeiro semestre do ano.

Evidência

As listas de espera para exames diagnósticos e terapêuticos também apresentaram progresso positivo durante o primeiro semestre de 2026. O tempo médio de espera para um exame diminuiu de 56,44 para 51,23 dias, uma redução de 9,2% (5,21 dias), enquanto o número de pacientes em listas de espera estruturais caiu em 12.342, para 175.267.

A melhoria também se reflete no tempo médio de espera prospectivo, que diminuiu de 33,86 para 27,33 dias, uma redução de 6,53 dias (-19,3%), demonstrando uma maior capacidade de resposta do sistema. Da mesma forma, o tempo médio de espera para pacientes que foram efetivamente atendidos também diminuiu ligeiramente, de 24,30 para 23,83 dias.

A atividade na área da saúde aumentou significativamente novamente. Em junho, 202.090 pacientes foram retirados da lista de espera, um aumento de 17,7% em relação a janeiro, enquanto o número de pacientes atendidos subiu de 153.665 para 179.886. Foram realizados 26.221 exames adicionais, um aumento de 17,1% no primeiro semestre do ano.

A lista de espera cirúrgica em Madrid também consolidou sua tendência de queda nos tempos de espera durante o primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, o atraso estrutural médio diminuiu de 52,45 para 48,78 dias, representando uma redução de 7% (3,67 dias a menos). O número de pacientes na lista de espera estrutural também diminuiu ligeiramente, de 84.802 para 84.435.

A melhoria foi acompanhada por um aumento na atividade cirúrgica. Em junho, 38.773 pacientes foram retirados da lista de espera, quase 4% a mais do que em janeiro, enquanto as cirurgias realizadas em pacientes da lista de espera estrutural aumentaram 5,6%, chegando a 36.743. Como resultado, o tempo médio de espera para pacientes que finalmente foram submetidos à cirurgia diminuiu de 62,96 para 53,72 dias, uma redução de 14,7%. Se considerarmos todos os pacientes retirados da lista de espera, o tempo médio de espera também diminuiu de 69,58 para 58,63 dias, representando uma redução de 15,7%.

Outro indicador que reflete essa tendência positiva é a redução no número de pacientes com os maiores tempos de espera. A quantidade de pessoas aguardando mais de seis meses por cirurgia caiu de 1.015 para 975, uma diminuição de 3,9%, representando agora apenas 1,15% do total da lista de espera.

A melhoria nos principais indicadores de saúde foi possível graças ao trabalho dos hospitais da rede pública de Madrid. Esses centros destacaram-se pela capacidade de atender um número maior de pacientes sem comprometer a rapidez no acesso aos cuidados, desempenhando um papel crucial na tendência positiva de redução das listas de espera.

Segundo os dados mais recentes do Serviço de Saúde de Madrid (SERMAS), referentes ao mês de junho, os hospitais que se destacaram pela eficiência na gestão das listas de espera para cirurgias foram o Hospital Geral de Villalba, com um tempo médio de espera de 13,47 dias; o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, com 16,03 dias; o Hospital da Fundação Jiménez Díaz, com 18,72 dias; e o Hospital Universitário Infanta Elena, com 22,11 dias. Todos estes pertencem ao modelo de gestão público-privada do sistema de saúde de Madrid. O Hospital Universitário Santa Cristina, com 27,29 dias, e o Hospital El Escorial, com 29,34 dias, também apresentaram tempos de espera inferiores a um mês para cirurgias.

Em relação à resolução de consultas ambulatoriais, o Hospital Universitário Geral Villalba, com um tempo médio de espera de 22,83 dias; o Hospital Universitário Infanta Elena, com 23,42 dias; e a Fundação Jiménez Díaz, com 28,04 dias, apresentaram tempos de espera inferiores a um mês. Seguiram-se, ultrapassando esse limite, o Hospital Universitário Rey Juan Carlos (30,12 dias), o Hospital Universitário Torrejón (32,98 dias), o Hospital Universitário Geral Gregorio Marañón (35,52 dias), o Hospital Universitário La Princesa (46,66 dias), o Hospital Universitário Infantil Niño Jesús (47,24 dias) e o Hospital Universitário Severo Ochoa (49,27 dias). Os demais hospitais de Madrid ultrapassaram os 50 dias de tempo médio de espera.

Para exames diagnósticos, diversos hospitais de média e baixa complexidade registraram tempos de espera inferiores a um mês: Hospital Universitário Torrejón (15,48 dias); Hospital Universitário Infanta Leonor (16,86); Hospital Central da Cruz Vermelha San José y Santa Adela (17,41); Hospital Universitário Infanta Cristina (18,34); Hospital Infantil Universitário Niño Jesús (26,14); e Hospital Universitário Infanta Elena (28,93). Entre os principais hospitais de referência de Madrid, destacaram-se os seguintes pelos menores tempos de espera: Hospital Clínico San Carlos, com 23,83 dias; Hospital Universitário Geral Gregorio Marañón, com 36,47; Hospital Universitário Ramón y Cajal, com 36,59; e Fundação Jiménez Díaz, com 40,20 dias.