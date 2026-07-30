Montenegro diz que propostas pela TAP apontam para “valorização acima do que era expectável”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, congratulou-se, esta quinta-feira, com as duas propostas vinculativas da Air France-KLM e da Lufthansa para a compra de 44,5% da companhia aérea portuguesa, destacando que é a primeira vez que as maiores companhias aéreas europeias demonstram interesse pela companhia portuguesa e “é a primeira vez que indicia um caminho de maximização de potencial da TAP”.

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“Por estes dias, foram finalizadas e apresentadas ao Governo as propostas finais de aquisição de aquisição de 44,5% da nossa companhia aérea, um ativo estratégico da nossa economia, que mobilizou as maiores companhias aéreas da Europa e foi a primeira vez que o fez. Não é a primeira vez que é um processo de privatização daquele capital, mas é a primeira vez que indicia um caminho de maximização de potencial da TAP“, destacou Luís Montenegro, num discurso na apresentação da conclusão do REPower Chemicals, num evento que decorreu esta quinta-feira em Estarreja.

O primeiro-ministro reforçou que “das três maiores [companhias aéreas], duas materializaram esse interesse”. “A seu tempo faremos a divulgação e a apreciação das propostas, mas todos os indicadores que temos apontam numa direção de valorização acima do que era expectável do potencial da companhia“, afirmou.

"A seu tempo faremos a divulgação e a apreciação das propostas, mas todos os indicadores que temos apontam numa direção de valorização acima do que era expectável do potencial da companhia.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

A Parpública confirmou ontem, em comunicado, que recebeu propostas vinculativas da Air France-KLM e da Lufthansa para a compra de 44,5% da companhia aérea portuguesa.

Depois da Parpública, a Lufthansa divulgou também uma nota a confirmar a entrega da proposta firme pela transportadora portuguesa. “A aquisição de uma participação minoritária inicial tem como objetivo estabelecer uma parceria de longo prazo entre o Grupo Lufthansa e a TAP Air Portugal, de forma a assegurar, de forma sustentável, o futuro de sucesso da TAP enquanto companhia aérea nacional de Portugal”, refere a companhia alemã.

Já a Air France-KLM salientou que a oferta “assenta num plano estratégico que abrange todas as áreas de negócio da TAP – transporte de passageiros, carga, programa de fidelização e a Manutenção, Reparação e Revisão aeronáutica (MRO, na sua sigla em inglês) –, com o objetivo de apoiar a execução da estratégia da TAP e contribuir para o desenvolvimento do setor da aviação em Portugal”.

O primeiro-ministro destacou ainda que o Executivo está comprometido em reforçar a “capacidade de dotar economia com esse fator de competitividade“, mostrando-se ainda satisfeito com os números do PIB divulgados esta quinta-feira, notando que revelaram uma “perspetiva mais animadora do que muitos prognosticavam”.