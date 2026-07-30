Moradores das aldeias de São Pedro Velho e Ervideira em Mirandela retirados de casa devido ao fogo
Os moradores estão confinados nas associações de cada aldeia, um ponto de encontro definido para salvaguarda em caso de incêndio.
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As populações das aldeias de São Pedro Velho e da Ervideira, em Mirandela, foram retiradas de casa e confinadas em pontos de encontro, ao início da tarde desta quinta-feira, devido ao incêndio que está a lavrar neste concelho.
O presidente da Câmara de Mirandela, distrito de Bragança, adiantou à Lusa que os moradores estão confinados nas associações de cada aldeia, um ponto de encontro definido para salvaguarda em caso de incêndio.
Fonte da GNR revelou ainda que a Estrada Municipal 532, com ligação a São Pedro Velho, está fechada ao trânsito.
O incêndio chegou ao concelho de Mirandela na quarta-feira, proveniente do concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.
Chegou a ter 80% do perímetro de incêndio controlado, na manhã desta quinta-feira, mas o fogo descontrolou-se.
Às 15h30 estavam a combater as chamas 782 operacionais, apoiados por 258 meio terrestres e sete meios aéreos.
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