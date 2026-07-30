Munich Re alerta para aumento significativo de perdas devido ao El Niño este ano

As perdas associadas a desastres meteorológicos e climáticos devem aumentar significativamente até ao final do ano devido a um episódio de El Niño de intensidade recorde, que se somará aos efeitos das alterações climáticas, alertou quinta-feira a Munich Re.

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El Niño é uma variação natural do clima que aquece as temperaturas da superfície no centro e no leste do oceano Pacífico equatorial.

Combinado com as mudanças climáticas de origem humana, este fenómeno contribuiu para fazer de 2024 o ano mais quente de todos os tempos.

A resseguradora alemã Munich Re espera, portanto, que no segundo semestre de 2026 ocorra um episódio de El Niño de “intensidade recorde”, que aumentará os riscos de secas e incêndios na Austrália, na América Central e em algumas regiões de África, mas também de chuvas recordes nas Américas.

Perante estes riscos crescentes, “os Estados, os governos, o setor de seguros e os segurados devem investir muito mais na prevenção de riscos naturais“, avalia Tobias Grimm, climatólogo-chefe da Munich Re, entrevistado pela AFP.

O segundo semestre de 2026 já é marcado por incêndios que devastam a Europa, ilustração do agravamento duradouro do risco de fogos florestais sob o efeito das mudanças climáticas, segundo M. Grimm.

Os recordes de temperatura “multiplicam-se particularmente durante os episódios de calor extremo – e o calor é um fator principal para o desencadeamento de incêndios florestais“, constata.

Além disso, “o calor é um perigo frequentemente subestimado. Ao contrário das tempestades ou das inundações, o calor não deixa vestígios de destruição imediatamente visíveis“, explica.

Só na Alemanha e em França, o calor custou cerca de 5.000 vidas humanas, segundo estimativas das autoridades de saúde, enquanto o especialista também destaca um “risco económico maior” entre a queda dos rendimentos agrícolas, danos nas redes de transporte e outras interrupções de atividade.

Vários Estados já soaram o alarme devido à força esperada do El Niño.

No Sri Lanka, as autoridades pediram aos agricultores que iniciassem a plantação de arroz mais cedo do que o previsto, para proteger as colheitas das inundações e à população para economizar água potável.

Na Austrália, cientistas alertaram que a Grande Barreira de Coral corre o risco de sofrer “um colapso do seu ecossistema” devido ao efeito do El Niño.

De janeiro a junho, as perdas seguradas no mundo associadas a desastres naturais totalizaram 44.000 milhões de dólares, deixando um défice de cobertura de 60%, observa a Munich Re em um relatório semestral sobre o assunto.

Estes desastres naturais incluem as catástrofes naturais não climáticas, como o devastador terremoto na Venezuela.