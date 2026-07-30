Riscos & Produtos

Munich Re alerta para aumento significativo de perdas devido ao El Niño este ano

  • Lusa
  • 15:35

As perdas associadas a desastres meteorológicos vão aumentar até ao final do ano devido a um El Niño de intensidade recorde, que se somará aos efeitos das alterações climáticas, alertou a Munich Re.

As perdas associadas a desastres meteorológicos e climáticos devem aumentar significativamente até ao final do ano devido a um episódio de El Niño de intensidade recorde, que se somará aos efeitos das alterações climáticas, alertou quinta-feira a Munich Re.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

El Niño é uma variação natural do clima que aquece as temperaturas da superfície no centro e no leste do oceano Pacífico equatorial.

Combinado com as mudanças climáticas de origem humana, este fenómeno contribuiu para fazer de 2024 o ano mais quente de todos os tempos.

A resseguradora alemã Munich Re espera, portanto, que no segundo semestre de 2026 ocorra um episódio de El Niño de “intensidade recorde”, que aumentará os riscos de secas e incêndios na Austrália, na América Central e em algumas regiões de África, mas também de chuvas recordes nas Américas.

Perante estes riscos crescentes, “os Estados, os governos, o setor de seguros e os segurados devem investir muito mais na prevenção de riscos naturais“, avalia Tobias Grimm, climatólogo-chefe da Munich Re, entrevistado pela AFP.

O segundo semestre de 2026 já é marcado por incêndios que devastam a Europa, ilustração do agravamento duradouro do risco de fogos florestais sob o efeito das mudanças climáticas, segundo M. Grimm.

Os recordes de temperatura “multiplicam-se particularmente durante os episódios de calor extremo – e o calor é um fator principal para o desencadeamento de incêndios florestais“, constata.

Além disso, “o calor é um perigo frequentemente subestimado. Ao contrário das tempestades ou das inundações, o calor não deixa vestígios de destruição imediatamente visíveis“, explica.

Só na Alemanha e em França, o calor custou cerca de 5.000 vidas humanas, segundo estimativas das autoridades de saúde, enquanto o especialista também destaca um “risco económico maior” entre a queda dos rendimentos agrícolas, danos nas redes de transporte e outras interrupções de atividade.

Vários Estados já soaram o alarme devido à força esperada do El Niño.

No Sri Lanka, as autoridades pediram aos agricultores que iniciassem a plantação de arroz mais cedo do que o previsto, para proteger as colheitas das inundações e à população para economizar água potável.

Na Austrália, cientistas alertaram que a Grande Barreira de Coral corre o risco de sofrer “um colapso do seu ecossistema” devido ao efeito do El Niño.

De janeiro a junho, as perdas seguradas no mundo associadas a desastres naturais totalizaram 44.000 milhões de dólares, deixando um défice de cobertura de 60%, observa a Munich Re em um relatório semestral sobre o assunto.

Estes desastres naturais incluem as catástrofes naturais não climáticas, como o devastador terremoto na Venezuela.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Munich Re alerta para aumento significativo de perdas devido ao El Niño este ano

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Cheias em Algés - 13DEZ22

Catástrofes naturais custaram 224 mil milhões em 2025

Lusa,

As perdas económicas decorrentes de catástrofes naturais atingiram os 224 mil milhões de dólares, uma queda de quase um terço quando comparado com o ano passado, de acordo com a Munich Re.