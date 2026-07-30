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“No Santander, há sempre alguém para resolver” dá rosto a trabalhadores do banco

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A campanha estará presente nos balcões Santander, em meios e plataformas digitais e nas redes sociais. A Publicis Flame é o parceiro criativo de media e produção.

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O Santander Portugal torna os seus trabalhadores nos protagonistas da sua nova campanha. Sob o mote “No Santander, há sempre alguém para resolver”, a marca procura destacar o papel das pessoas nos momentos em que as decisões financeiras “exigem escuta, contexto e compreensão”.

Vivemos um tempo em que os canais digitais nos dão mais autonomia, rapidez e simplicidade no dia a dia. Mas a banca é, antes de tudo, uma relação de confiança. Quando uma decisão financeira pode mudar a vida de uma pessoa, de uma família ou de uma empresa, faz toda a diferença saber que não estamos sozinhos e que há alguém disponível para ouvir, compreender e ajudar a encontrar o melhor caminho”, explica Isabel Guerreiro, CEO do Santander Portugal, citada em comunicado.

A campanha vai também contar com os criadores de conteúdos Susana Blazer, João Maria e Ana Balsemão, que irão mostrar “o valor de ter alguém do outro lado para ouvir, perceber e resolver”, através de situações reconhecíveis do dia a dia.

A campanha estará presente nos balcões Santander, em meios e plataformas digitais e nas redes sociais. A Publicis Flame é o parceiro criativo de media e produção.

A amplificação em paid media será feita essencialmente através display e social media com os três criadores, que entram de forma faseada ao longo de agosto. Em own media o banco irá apostar em cartazes interiores e exteriores nos balcões, ecrãs digitais e cartazes animados, entre outras abordagens. A isto junta-se uma componente de comunicação a clientes, segmentada por universos e momentos de vida, e uma camada de comunicação interna.

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