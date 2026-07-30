Banca

Nove anos depois, CGD tem comprador para banco no Brasil

  • ECO
  • 9:39

A decisão põe um ponto final ao processo iniciado em 2017, como exigência da Comissão Europeia quando negociou a capitalização do banco público português.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está prestes a vender o seu banco no Brasil à MD Capital, uma entidade brasileira recentemente constituída, com ligações ao setor bancário e ao Bradesco, avança o Público. O Governo, em reunião de Conselho de Ministros, deverá aprovar esta quinta-feira a venda de todas as ações que o banco público detém no Banco Caixa Geral – Brasil.

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A decisão encerra um processo iniciado em 2017, como exigência da Comissão Europeia pela capitalização do banco público português. É a terceira tentativa de venda: as duas anteriores, em 2020 e 2023, falharam por instabilidade económica e propostas pouco atrativas. A MD Capital foi escolhida entre duas ofertas vinculativas recebidas, de um universo inicial de 27 potenciais investidores.

A conclusão da operação, incluindo aprovações regulatórias, está prevista para 2027. Ao sair do Brasil (onde a banca portuguesa deixará de estar), a CGD mantém operação internacional em Macau (com o BNU), Cabo Verde (apenas com o Banco Interatlântico, após a alienação do Banco Comercial Atlântico), Angola (Banco Caixa Geral) e Moçambique (BCI, em parceria com o BPI).

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