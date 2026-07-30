Capital Verde

Oficial. Governo aprova imposto sobre lucros extraordinários das petrolíferas

A Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero vai incidir sobre uma parcela de lucros que exceda a média dos resultados dos dois anos anteriores.

ECO Fast
  • O Conselho de Ministros aprovou um imposto temporário sobre os lucros excedentários das empresas petrolíferas, a Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero, para 2026.
  • A nova taxa incidirá sobre lucros que superem a média dos resultados dos dois anos anteriores, com receitas destinadas a apoiar famílias e investimentos em eficiência energética.
  • Portugal é o primeiro dos cinco países que solicitaram à Comissão Europeia um imposto sobre lucros extraordinários a avançar com uma proposta concreta.
Pontos-chave gerados por IA, com edição jornalística.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um imposto temporário sobre os lucros “excedentários” das empresas petrolíferas em 2026, incidindo sobre uma parcela de lucros que exceda a média dos resultados dos dois anos anteriores.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Aprovou uma Proposta de Lei que cria a Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero (CSTSP), de carácter excecional, incidindo sobre os lucros excedentários das empresas de extração e refinação de petróleo obtidos em 2026”, lê-se no comunicado do Governo.

“A medida prevê uma taxa sobre a parcela de lucros que exceda a média dos resultados dos dois anos anteriores”, adiantou.

“A respetiva receita é destinada ao apoio a famílias e setores mais afetados pelo aumento dos preços dos combustíveis e ao financiamento em investimentos em eficiência energética e descarbonização da economia, de forma a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis”, explicou.

Questionado em conferência de imprensa sobre mais detalhes, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, remeteu essa informação para um comunicado que deverá ser emitido pelo Ministério das Finanças ainda esta quinta-feira.

A 4 de abril, o ministro das Finanças português, Joaquim Miranda Sarmento, e os seus homólogos da Alemanha, Espanha, Itália e Áustria pediram à Comissão Europeia a criação de um imposto sobre os lucros extraordinários das energéticas, semelhante às medidas para conter a crise energética de 2022.

Bruxelas deu ‘luz verde’ ainda em abril, enquanto a 9 de julho Miranda Sarmento salientou que apesar de já terem passado dois meses do envio da carta, o Governo português continuava “a analisar essa possibilidade, a acompanhar a evolução do conflito e mais tarde tomaremos decisões”.

O Executivo liderado por Luís Montenegro será, dessa forma, o primeiro – dos cinco que escreveram a Bruxelas no início de abril a pedir esse mecanismo – a avançar com uma proposta concreta.

Nos restantes países – Alemanha, Itália, Espanha e Áustria – ainda não há proposta legislativa, sendo que a preferência reside numa solução para União Europeia como um todo. Nalguns desses países o debate sobre a medida tem sido aceso entre partidos políticos, mas também com críticas, expectáveis, das empresas energéticas.

(Notícia atualizada às 17h03)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Oficial. Governo aprova imposto sobre lucros extraordinários das petrolíferas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Em atualização Governo fixa valor de referência da PSU em 268,6 euros

Isabel Patrício,

Depois de várias semanas de mistério, Governo revela agora que valor de referência da PSU será de 268,6 euros.