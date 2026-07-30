Oficial. Governo aprova imposto sobre lucros extraordinários das petrolíferas

⚡ ECO Fast O Conselho de Ministros aprovou um imposto temporário sobre os lucros excedentários das empresas petrolíferas, a Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero, para 2026.

A nova taxa incidirá sobre lucros que superem a média dos resultados dos dois anos anteriores, com receitas destinadas a apoiar famílias e investimentos em eficiência energética.

Portugal é o primeiro dos cinco países que solicitaram à Comissão Europeia um imposto sobre lucros extraordinários a avançar com uma proposta concreta.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um imposto temporário sobre os lucros “excedentários” das empresas petrolíferas em 2026, incidindo sobre uma parcela de lucros que exceda a média dos resultados dos dois anos anteriores.

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“Aprovou uma Proposta de Lei que cria a Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero (CSTSP), de carácter excecional, incidindo sobre os lucros excedentários das empresas de extração e refinação de petróleo obtidos em 2026”, lê-se no comunicado do Governo.

“A medida prevê uma taxa sobre a parcela de lucros que exceda a média dos resultados dos dois anos anteriores”, adiantou.

“A respetiva receita é destinada ao apoio a famílias e setores mais afetados pelo aumento dos preços dos combustíveis e ao financiamento em investimentos em eficiência energética e descarbonização da economia, de forma a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis”, explicou.

Questionado em conferência de imprensa sobre mais detalhes, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, remeteu essa informação para um comunicado que deverá ser emitido pelo Ministério das Finanças ainda esta quinta-feira.

A 4 de abril, o ministro das Finanças português, Joaquim Miranda Sarmento, e os seus homólogos da Alemanha, Espanha, Itália e Áustria pediram à Comissão Europeia a criação de um imposto sobre os lucros extraordinários das energéticas, semelhante às medidas para conter a crise energética de 2022.

Bruxelas deu ‘luz verde’ ainda em abril, enquanto a 9 de julho Miranda Sarmento salientou que apesar de já terem passado dois meses do envio da carta, o Governo português continuava “a analisar essa possibilidade, a acompanhar a evolução do conflito e mais tarde tomaremos decisões”.

O Executivo liderado por Luís Montenegro será, dessa forma, o primeiro – dos cinco que escreveram a Bruxelas no início de abril a pedir esse mecanismo – a avançar com uma proposta concreta.

Nos restantes países – Alemanha, Itália, Espanha e Áustria – ainda não há proposta legislativa, sendo que a preferência reside numa solução para União Europeia como um todo. Nalguns desses países o debate sobre a medida tem sido aceso entre partidos políticos, mas também com críticas, expectáveis, das empresas energéticas.

(Notícia atualizada às 17h03)