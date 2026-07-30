PIB da Zona Euro sobe 1% no segundo trimestre. Portugal é o terceiro país que mais cresce

A economia da Zona Euro cresceu 1% no segundo trimestre, em termos homólogos, com Portugal a apresentar a terceira maior taxa, revelam os dados preliminares do Eurostat divulgados esta quinta-feira. Na comparação em cadeia, o Produto Interno Bruto (PIB) dos países do euro avançou 0,4%, apesar do impacto da guerra no Médio Oriente.

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No segundo trimestre, o PIB ajustado de sazonalidade cresceu, em termos homólogos, 1% na Zona Euro e 1,2% na União Europeia (UE), após registar 0,5% nos países da moeda única e 0,1% na UE. Entre os países da Zona Euro para os quais há dados disponíveis, Portugal apresenta a terceira maior taxa de crescimento homóloga (2,5%), apenas ultrapassado pela Lituânia (3,8%) e por Espanha (2,7%).

Na comparação em cadeia, o PIB ajustado de sazonalidade cresceu 0,4% na Zona Euro e 0,5% na UE, quando nos primeiros três meses havia mantendo-se estável nos países da moeda única e crescido 0,1% na UE.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis referentes ao segundo trimestre de 2026, a Irlanda (+3,9%) registou o maior aumento em relação ao trimestre anterior, seguida pela Lituânia (+1,7%). As menores taxas de crescimento foram registadas na Bélgica e na Áustria (ambas com 0%).

Bert Colijn, economista da ING, destaca que a economia da Zona Euro “parece ter, mais uma vez, superado muito bem um choque económico global”.

“O conflito entre os EUA e o Irão e a subsequente alta nos preços da energia não afetaram significativamente as taxas de crescimento da Zona Euro até o momento. A taxa de crescimento do segundo trimestre registou um sólido avanço de 0,4% em relação ao trimestre anterior, o ritmo mais acelerado desde o primeiro trimestre de 2025″, pode ler-se numa nota de research.

(Notícia atualizada às 10h58 com nota de research do ING)