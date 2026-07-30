PJ instala 125 câmaras em espaços florestais de Vila Real

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A Polícia Judiciária (PJ) instalou 125 câmaras de videovigilância em espaços florestais do concelho de Vila Real, destinadas a apoiar a prevenção e investigação de incêndios florestais, revelou esta quinta-feira a autarquia.

O investimento camarário, superior a 32 mil euros, pretende apoiar a PJ na recolha de imagens e de elementos que possam contribuir para a investigação das causas dos incêndios rurais e para a identificação dos seus autores, designadamente em caso de comportamento negligente ou atos dolosos.

“A instalação dos equipamentos foi realizada pela Polícia Judiciária, no âmbito das suas competências, constituindo mais um instrumento de apoio à prevenção e à investigação do crime de incêndio florestal”, explicou a autarquia.

Ao associar-se a este esforço, através da aquisição e disponibilização das [125] câmaras, o município de Vila Real reforça a cooperação com as autoridades e contribui para melhorar os meios de prevenção, vigilância e investigação no território concelhio. Câmara Municipal de Vila Real

A iniciativa insere-se na estratégia municipal de prevenção dos incêndios rurais e de proteção do território, da floresta e das populações, e enquadra-se na Resolução do Conselho de Ministros de 27 de outubro de 2017, que aprovou alterações estruturais na prevenção e no combate aos incêndios florestais e determinou a criação do Programa de Redução do Número de Ignições.

“Ao associar-se a este esforço, através da aquisição e disponibilização das [125] câmaras, o município de Vila Real reforça a cooperação com as autoridades e contribui para melhorar os meios de prevenção, vigilância e investigação no território concelhio”, destacou a autarquia transmontana.

Considerando que “a defesa da floresta e a prevenção dos incêndios rurais são responsabilidades coletivas”, a autarquia vila-realense assegurou que irá continuar a colaborar com as forças de segurança, os agentes de proteção civil, as juntas de freguesia e as populações.