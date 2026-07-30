Prosegur Cash aumentou o seu lucro líquido no primeiro semestre em 1,9%, para 48 milhões de euros

A Prosegur Cash, empresa especializada no transporte de valores e na gestão integral do ciclo de numerário, registrou um lucro líquido de 48 milhões de euros no primeiro semestre de 2026, 1,9% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

As vendas atingiram € 1.001 milhões, uma ligeira queda de 0,4%, refletindo uma redução do impacto negativo das flutuações cambiais nas diversas regiões geográficas da empresa. As vendas a taxas de câmbio constantes aumentaram 0,7% em comparação com 2025. No segundo trimestre, as vendas alcançaram € 503 milhões, 3% a mais do que no mesmo período de 2025.

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O EBITA da Prosegur Cash no primeiro semestre atingiu € 111 milhões, com uma margem de 11,1%. Destaca-se o forte desempenho do segmento de Produtos de Transformação, que continuou a crescer a uma taxa de 4,7%, atingindo vendas de € 358 milhões no primeiro semestre de 2026.

A penetração dos Produtos de Transformação nas vendas consolidou-se em 35,8%, com destaque para a solução de digitalização de numerário Cash Today. Em termos comparáveis, e excluindo a venda da unidade de negócios AVOS, concluída no final do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, os Produtos de Transformação cresceram 7,8%, aumentando sua participação nas vendas totais em 240 pontos-base, para 35,1%.

Atividade por geografia

A América Latina representou 58% da receita total da empresa no primeiro semestre de 2026, com crescimento orgânico de 2%. A região registrou vendas de € 579 milhões, e os Produtos de Manufatura agora representam 38,6% do total de vendas, 220 pontos-base a mais que no ano anterior, atingindo € 224 milhões. No segundo trimestre, as vendas melhoraram 4,7% em comparação com o ano anterior, chegando a € 288 milhões.

A Europa, por sua vez, representa 33% do faturamento total da Prosegur Cash, com crescimento orgânico de 2,4%. A região atingiu vendas de € 330 milhões, 2,2% a mais do que no primeiro semestre do ano anterior. Já os Produtos de Transformação registraram um aumento de 6,3%, chegando a € 111 milhões, e agora representam mais de um terço do faturamento total da empresa, com 33,7%, 130 pontos-base acima da projeção para 2025.

Por fim, a região Ásia-Pacífico contribuiu com 9% das vendas totais da Prosegur Cash no primeiro semestre do ano, com um crescimento orgânico de 11,8%. As vendas atingiram € 91 milhões, sendo que os Produtos de Transformação representaram € 23 milhões, mais de um quarto da receita total (25,2%), e aumentaram sua participação de mercado em 60 pontos-base.

A Prosegur Cash reduziu sua dívida líquida total em € 53 milhões em comparação com o mesmo período do ano passado, especificamente de € 882 milhões para € 829 milhões. O índice de alavancagem diminuiu 0,1 vez, para 2,3 vezes o EBITDA. Em relação à geração de caixa, o fluxo de caixa livre permaneceu em linha com o ano anterior, atingindo € 29 milhões.

Durante o primeiro semestre de 2026, a Prosegur Cash avançou em diversas iniciativas relacionadas à sustentabilidade, produtividade e desenvolvimento de novas linhas de negócios. Entre os principais marcos, destacam-se a aprovação de um plano quinquenal de transição climática e a redução de 51% nas horas improdutivas associadas a acidentes de trabalho envolvendo veículos.