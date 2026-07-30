Ricardo Santos Ferreira assume direção interina do Jornal Económico

Ricardo Santos Ferreira, até agora subdiretor, vai substituir a título interino André Macedo, que deixa a direção do título.

Ricardo Santos Ferreira vai assumir, a partir de 1 de agosto, a direção interina do Jornal Económico.

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“A solução interina agora anunciada é prévia ao anúncio da solução definitiva, a qual se prevê que possa acontecer antes do final do mês de agosto“, escreve no comunicado interno, ao qual o +M teve acesso, José Carlos Lourenço, o CEO.

O comunicado seguiu-se a uma reunião do Conselho de Redação, na qual foi solicitado parecer sobre a nomeação, a título interino, do até agora subdiretor do Jornal Económico.

Na última semana, o +M avançou que André Macedo ia deixar a direção do título, função na qual estava desde setembro de 2024.

Minutos depois da publicação da notícia, a administração do Jornal Económico confirmou, em nota interna, a saída de André Macedo, remetendo para mais tarde informação sobre a nomeação do novo diretor.