Shortlist: noites no Douro, joalharia portuguesa e uma ideia para o eclipse

A Shortlist desta semana começa no Pinhão, com uma navegação noturna pelo Douro a bordo de um iate de 1957, e passa pela colaboração entre a Vista Alegre e o Palazzo N6, em Florença. No Dão, a Quinta de Lemos propõe dois vinhos para o verão. Em Paris, a Coach estreia o conceito Play na Europa e na beleza, a Armani apresenta um blush para rosto e lábios. Terminamos com duas exposições e uma sugestão para a noite do eclipse.

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1. O Douro depois do pôr do sol, a bordo de um iate histórico

A Pipadouro realiza, a 7 de agosto, uma nova edição das Exclusive Nights, uma experiência de navegação noturna pelo Douro limitada a 20 participantes. O programa decorre a bordo do Friendship I, um iate clássico de madeira construído em 1957 para transportar almirantes da Marinha britânica, com partida do cais privado da empresa, no Pinhão.

Esta edição inclui um concerto dos Caju, cocktails vínicos preparados pela Be Barman Creative Cocktails e um jantar volante concebido pelo chef da Pipadouro. A proposta gastronómica será acompanhada por uma seleção de vinhos do Douro e vinhos do Porto. A viagem realiza-se entre as 21h00 e as 23h00 e tem um preço de 150 euros por pessoa.

2. A memória de Florença ganha forma na porcelana da Vista Alegre

A Vista Alegre apresenta a coleção Palazzo N6, criada em parceria com o espaço cultural instalado no Palazzo Pucci, em Florença. Trata-se de uma colaboração que cruza a tradição da porcelana portuguesa com a história de um palácio ligado, ao longo de mais de seis séculos, à vida cultural e política florentina e, mais tarde, à trajetória criativa de Emilio Pucci.

A coleção reúne três tabuleiros, um cachepot, um pote Charleston, uma jarra e uma peça de centro. Segundo a marca, o ponto de partida foi a tentativa de traduzir em porcelana o caráter grandioso, ornamentado e enigmático do edifício, tendo como motivo central Il Cancello, o portão do palácio.

3. Dois vinhos para descobrir o Dão fresco

A Quinta de Lemos propõe dois vinhos para os meses de verão: o Lemos Rosé e o Chef Diogo Rocha Branco 2025. Com esta seleção, a produtora de Silgueiros procura contrariar a associação quase exclusiva do Dão aos tintos de guarda, destacando a capacidade da região para produzir referências frescas, minerais e com vocação gastronómica. Produzido integralmente a partir de Touriga Nacional, o Lemos Rosé apresenta uma tonalidade rosa-pálido e casa bem com refeições leves ou servido como aperitivo.

O chef Diogo Rocha Branco 2025 é elaborado exclusivamente com Encruzado, uma das castas mais representativas do Dão. O seu perfil torna-o indicado para pratos de peixe, marisco e cozinha mediterrânica. Sob a orientação enológica de Hugo Chaves, as referências procuram refletir os solos graníticos da região. As uvas utilizadas nos dois vinhos têm origem nas vinhas da Quinta de Lemos, em Silgueiros.

4. Alta gastronomia e observação do céu no Viceroy at Ombria Algarve

O Viceroy at Ombria Algarve recebe, a 12 de agosto, a Solar Eclipse Chef’s Experience, um evento que combina cozinha de autor, cocktails e observação astronómica. Entre as 18h00 e as 22h00, a Main Plaza do resort será organizada em diferentes estações gastronómicas, permitindo aos participantes acompanhar as propostas de cada chef.

O programa reúne profissionais associados a restaurantes que somam cinco estrelas Michelin, como Rui Paula, responsável pela Casa de Chá da Boa Nova e pelo DOP, André Cruz, do Feitoria, e Rui Sequeira, do Alameda. A equipa da casa será representada pelo chef executivo Pedro Pinto e pelo chef de pastelaria Jean-Michel.

O bilhete inclui óculos certificados para acompanhar o eclipse em segurança e o programa poderá ser complementado com a Solar Eclipse Rooftop Experience, conduzida por João Costa, da AstroFaro, com telescópios profissionais, e com uma sessão noturna dedicada à observação das Perseidas.

5. Coach leva o conceito Play ao Marais

A Coach abriu em Paris a sua primeira loja europeia sob o conceito Coach Play. O bairro do Marais foi o escolhido para a estreia. O novo espaço procura cruzar a herança nova-iorquina da marca com a identidade criativa de uma das zonas mais procuradas da capital francesa.

A arquitetura interior preserva as paredes de pedra originais e combina-as com elementos visuais inspirados na década de 1970, incluindo sinalética em néon. Segundo a marca, a proposta foi concebida para funcionar simultaneamente como loja e experiência de design, afastando-se do formato mais convencional de retalho.

A carteira Tabby, um dos modelos mais reconhecidos da Coach e uma referência central no atual posicionamento da insígnia, tem lugar de destaque. Instalada no coração do Marais, a nova loja junta-se às marcas de moda e luxo desta zona de Paris.

6. Armani transforma o blush numa coleção inspirada em doces

A Armani Beauty estreia a linha Armani Dolci Makeup com um blush multiusos concebido para o rosto e para os lábios. A gama é composta por cinco tonalidades de inspiração gastronómica: Rose Blush, Caramel Blush, Apricot Blush, Cinnamon Blush e Mauve Blush. As cores podem ser usadas isoladamente ou combinadas, incluindo em propostas monocromáticas para rosto e lábios.

A pigmentação pode ser trabalhada com os dedos ou com um pincel, permitindo obter desde um rubor discreto até uma aplicação mais intensa, com uma duração de até sete horas. Apresentado numa embalagem de bolso com acabamento tátil, o produto procura responder à procura por formatos versáteis e fáceis de transportar.

7. Três séculos de joalharia portuguesa chegam ao Soares dos Reis

O Museu Nacional Soares dos Reis abre ao público esta sexta-feira, dia 31, a exposição Coleção IFC: Matéria de Sonhos, primeira apresentação pública de um dos mais relevantes conjuntos privados de joalharia portuguesa. A mostra tem curadoria de Rosa Maria Mota e reúne mais de 200 peças produzidas entre os séculos XVII e XIX.

Esta coleção, formada ao longo de quatro décadas, organiza-se em quatro núcleos: joalharia dos séculos XVII, XVIII e XIX e ourivesaria popular oitocentista. O percurso permite observar a evolução das técnicas, dos estilos e das funções sociais do adorno feminino, bem como variantes regionais e a circulação de modelos e influências. Ficará patente no museu, no Porto, até 31 de janeiro de 2027.

8. O universo cromático de Verner Panton ocupa o Vitra Schaudepot

O Vitra Design Museum assinala o centenário do nascimento de Verner Panton com uma retrospetiva dedicada à obra do designer dinamarquês até 9 de maio de 2027. Patente no Vitra Schaudepot, em Weil am Rhein, Verner Panton. Form, Colour, Space percorre uma carreira que transformou a cor, a luz e os materiais sintéticos em elementos estruturais dos interiores da segunda metade do século XX.

Organizada cronologicamente, a exposição reúne criações como a Panton Chair, a Cone Chair e o candeeiro Flowerpot, a par de projetos de mobiliário e arquitetura raramente apresentados. Um dos núcleos centrais é a reconstrução da Fantasy Landscape, criada em 1970 para a exposição Visiona II, uma instalação que traduz a ideia de obra de arte total e que atravessou o trabalho do designer, integrando mobiliário, têxteis, iluminação e arquitetura num único espaço.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida. Vamos de férias e regressamos no dia 20 de agosto.