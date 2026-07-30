Tráfego aéreo executivo cresce 17% durante o Mundial

O tráfego aéreo executivo nas 16 áreas metropolitanas que receberam o Mundial de Futebol de 2026 cresceu 17% face ao mesmo período do ano anterior, segundo o boletim semanal da empresa alemã Wingx, especializada na análise de dados de avião executiva.

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Esta análise considera as chegadas e partidas no dia anterior, no próprio dia e no dia seguinte a cada jogo. Os movimentos mostram que voos se intensificaram à medida que a competição ia avançando. Cresceram 10% durante a fase de grupos, 44% nos oitavos de final, 68% nas duas semifinais e 38% na final, disputada na área metropolitana de Nova Iorque, entre Espanha e Argentina.

Os maiores aumentos de tráfego de voos executivos coincidiram com algumas das partidas mais mediáticas:

Seattle registou uma subida de 130% por ocasião do jogo entre os Estados Unidos da América e a Bélgica.

registou uma subida de 130% por ocasião do jogo entre os Estados Unidos da América e a Bélgica. Kansas City cresceu 114% por ocasião do encontro entre Argentina e Suíça.

cresceu 114% por ocasião do encontro entre Argentina e Suíça. Cidade do México cresceu 112% durante o jogo entre México e Inglaterra.

Nick Koscinski, analista da Wingx, afirma que “o Mundial provocou o aumento esperado do tráfego de jatos executivos nas cidades anfitriãs”, mas “a semana 30 registou uma nova queda homóloga, sendo esta a segunda vez este ano que observamos duas semanas consecutivas de contração”.

O crescimento associado ao Mundial contrastou com a evolução global na semana entre 20 e 26 de julho, altura em que a atividade mundial de jatos executivos recuou 1,8% face ao período homólogo.

De notar que, segundo o boletim, “a atividade da aviação executiva na Europa voltou a recuar, naquela que foi a sexta semana consecutiva de queda homóloga”. Na semana 30, entre 20 e 26 de julho, o número de voos diminuiu 0,4% face ao mesmo período do ano passado. A atividade, no entanto, varia de país para país. Mantém-se estável em Itália e cai no Reino Unido, França e Alemanha, mas cresce na Suíça.

Ainda assim, e segundo o boletim da Wingx, o número de voos acumulado desde o início do ano está 3,5% acima do registado em 2025.