Negócios ECO Avenida

Tráfego aéreo executivo cresce 17% durante o Mundial

  • Lina Santos
  • 18:32

O aumento concentrou-se sobretudo nas cidades anfitriãs do jogos decisivos, com as semifinais a fazer subir o número de movimentos de jatos privados em 68%.

O tráfego aéreo executivo nas 16 áreas metropolitanas que receberam o Mundial de Futebol de 2026 cresceu 17% face ao mesmo período do ano anterior, segundo o boletim semanal da empresa alemã Wingx, especializada na análise de dados de avião executiva.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Esta análise considera as chegadas e partidas no dia anterior, no próprio dia e no dia seguinte a cada jogo. Os movimentos mostram que voos se intensificaram à medida que a competição ia avançando. Cresceram 10% durante a fase de grupos, 44% nos oitavos de final, 68% nas duas semifinais e 38% na final, disputada na área metropolitana de Nova Iorque, entre Espanha e Argentina.

Os maiores aumentos de tráfego de voos executivos coincidiram com algumas das partidas mais mediáticas:

  • Seattle registou uma subida de 130% por ocasião do jogo entre os Estados Unidos da América e a Bélgica.
  • Kansas City cresceu 114% por ocasião do encontro entre Argentina e Suíça.
  • Cidade do México cresceu 112% durante o jogo entre México e Inglaterra.
Gráfico da Wingx que detalha a evolução do movimento de jatos privados e o avançar do Mundial 2026

Nick Koscinski, analista da Wingx, afirma que “o Mundial provocou o aumento esperado do tráfego de jatos executivos nas cidades anfitriãs”, mas “a semana 30 registou uma nova queda homóloga, sendo esta a segunda vez este ano que observamos duas semanas consecutivas de contração”.

O crescimento associado ao Mundial contrastou com a evolução global na semana entre 20 e 26 de julho, altura em que a atividade mundial de jatos executivos recuou 1,8% face ao período homólogo.

De notar que, segundo o boletim, “a atividade da aviação executiva na Europa voltou a recuar, naquela que foi a sexta semana consecutiva de queda homóloga”. Na semana 30, entre 20 e 26 de julho, o número de voos diminuiu 0,4% face ao mesmo período do ano passado. A atividade, no entanto, varia de país para país. Mantém-se estável em Itália e cai no Reino Unido, França e Alemanha, mas cresce na Suíça.

Ainda assim, e segundo o boletim da Wingx, o número de voos acumulado desde o início do ano está 3,5% acima do registado em 2025.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Tráfego aéreo executivo cresce 17% durante o Mundial

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Reclamações contra seguradoras sobem 21% em 2025, revela ASF

Carolina Neves Carvalho,

As reclamações apresentadas à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) aumentaram 21% em 2025, para 2.945, com o seguro automóvel a voltar a concentrar o maior número de queixas.

3