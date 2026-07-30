Um em cada três portugueses não consegue pagar uma semana de férias fora de casa

Mais de uma em cada quatro pessoas com mais de 16 anos (27,5%) na União Europeia não tinha, em 2025, capacidade financeira para pagar uma semana de férias anuais fora de casa, indica o Eurostat.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Esta percentagem aumentou 0,5 pontos percentuais (p.p.) em comparação com 2024, mas é inferior em 7,7 p.p. à de há uma década, em 2015 (35,2%).

Em Portugal, no ano passado, uma em cada três pessoas (33,1%) não tinham capacidade financeira para uma semana de férias fora de casa.

As proporções mais elevadas de pessoas sem capacidade para pagar uma semana de férias anuais foram registadas na Roménia (61,4%), na Grécia (46,6%) e na Bulgária e Hungria (ambas com 39,1%).

Em contrapartida, só 10,6% das pessoas no Luxemburgo, 12,4% na Suécia e 12,8% nos Países Baixos declararam não ter capacidade financeira para pagar uma semana de férias fora de casa em 2025.