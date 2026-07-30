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UNA Seguros aposta no Voleibol pelo sexto ano consecutivo

  • ECO Seguros
  • 18:07

A seguradora mantém aposta no Voleibol patrocinando a Seleção Nacional Sénior Masculina e a Liga UNA Seguros, a principal competição masculina de voleibol nacional.

A UNA Seguros renovou a parceria com a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) para a época 2026/2027, reforçando o investimento pelo sexto ano consecutivo como Seguradora Oficial da FPV, patrocinadora da Seleção Nacional Sénior Masculina e patrocinadora principal da Liga UNA Seguros, a principal competição masculina de voleibol nacional.

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Nuno Catarino e Vicente Araújo juntaram a UNA seguros e a Federação Portuguesa de Voleibol pelo sexto ano consecutivo.

Além da presença institucional junto da Federação, a UNA Seguros continuará a dar nome à Liga UNA Seguros, a apoiar a Seleção Nacional Sénior Masculina e a associar-se ao Prémio Fair Play, que distingue atletas, equipas e agentes desportivos que promovem o respeito, a ética e a integridade na competição. A seguradora manterá ainda presença no Circuito Nacional de Voleibol de Praia, reforçando a ligação à modalidade em diferentes vertentes.

“Chegar ao sexto ano consecutivo desta parceria demonstra a confiança construída entre as duas organizações e o valor que criamos em conjunto”, comentou Nuno Catarino, Administrador Comercial da UNA Seguros, acrescentando que a seguradora tem acompanhado de perto a evolução do voleibol português. “Orgulhamo-nos de contribuir para o crescimento de uma modalidade que promove valores com os quais a UNA Seguros se identifica plenamente: compromisso, espírito de equipa, respeito e superação”, disse.

Já Vicente Araújo, Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, refere: “A renovação desta parceria é o reflexo de uma relação sólida, construída com confiança e visão de longo prazo”.

Em comunicado a UNA Seguros afirma que esta renovação “reforça o posicionamento enquanto marca comprometida com a promoção do desporto, da saúde e de estilos de vida ativos”, explicando que a aposta continuada no voleibol integra “uma estratégia de apoio a modalidades e projetos que contribuem para o desenvolvimento das pessoas e das comunidades, refletindo o propósito da seguradora – Preserving People”, conclui.

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